Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Ali Osman Karahan 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücretin yetersiz olduğunu belirterek, geçmişte 4 TL ile satın alınabilen ürünleri örnek gösterdi.BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Ali Osman Karahan, asagari ücretin sonundaki 4 TL ile 2002'de 8 paket makarna, 30 tane yumurta, dürüm-ayran alınabildiğini belirterek, "Bugün elimdeki şu 4 lirayla, şuradaki bir ciklet dahi alınamıyor" dedi. Karahan, “bugün burada, halkımızı açlık sınırının da altına iten ve emekçiyi yok sayan politikalara karşı duruşumuzu göstermek için bir aradayız. Asgarî değil, insani bir ücret talep ediyoruz; milleti, emekçiyi ezmeyen bir politika talep ediyoruz. diye konuştu.

Saadet Partisi,'Asgari ücret değil, insani ücret' diyerek ülke genelinde eş zmaanlı açıklama yaptı. Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Ali Osman Karahan, 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücretin sonundaki 4 TL ile AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında neler alındığını vurguladı.

Karahan, “bugün burada, halkımızı açlık sınırının da altına iten ve emekçiyi yok sayan politikalara karşı duruşumuzu göstermek için bir aradayız. Asgarî değil, insani bir ücret talep ediyoruz; milleti, emekçiyi ezmeyen bir politika talep ediyoruz. diyerek sözlerine devam etti.

AÇIKLANAN ASGARİ ÜCRET TÜİK'İN PEMBE ENFLASYONUNUN BİLE ALTINDA BİR RAKAMDIR!

TÜİK'in bütün algı oyunlarına rağmen gösterilen yüzde 47'lik enflasyon oranı bile asgarî ücretliye çok görüldü. Halbuki biz bu enflasyonun yüzde 80'lerde olduğunu biliyoruz.

''Yoksul kesimi enflasyona ezdirmeme sözünün” tutulmadığını biliyoruz. Haftalarca masada oturup, bir çözüm için çalışmadığınızı biliyoruz. Ve artık sizin neyi bilmediğinizi de biliyoruz! Bu asgari ücret rakamı yoksul milyonların değil, rantçı azınlığın rakamıdır. Tenceresi boş kalan annelerin değil, sofraları zengin olanların rakamıdır.

Sabahın köründe işe giden işçinin değil, köşeyi kolay yoldan dönenlerin rakamıdır. Okuluna yırtık botla giden çocukların değil, makam aracı için kavga edenlerin rakamıdır. 85 milyonun değil, faiz lobilerinin rakamıdır. Bu rakam işçinin, işverenin değil; Hazine ve Maliye Bakanının rakamıdır! '' dedi.

Basın açıklamasının ardıdnaan Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Ali Osman Karahan PTT Fomara Meydanı şubesine geçerek Hazine ve Maliye Bakanlığına 4 lira gönderdi. Hazine ve Maliye Bakanlığına PTT’den 4 lira göndermenin maliyeti olarak vezne memuru 70 lira aldı. Karahan 4 lirayı gönderdikten sonra PTT’den ayrıldı.