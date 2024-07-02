Saadet Partisi Bursa İl Başkan Yardımcısı Zeki Çelik, BESAŞ'ın ekmeğe yaptığı zamma tepki göstererek fakir fukaranın besin kaynağı olan ekmeğe yapılan zammın geri çekilmesini istedi.BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Bursa İl Başkan Yardımcısı Zeki Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanlığının seçim sonrası ilk icraatları su fiyatında indirim ve yol boyu araç park ücretlerini kaldırmak olunca şehirde olumlu bir hava oluştuğunu anımsatarak, "Ancak gelinen noktada görüldü ki değişen yalnızca yönetenlerdir ve sorunlar dağ gibi olduğu yerde durmaktadır. Matematikte bazı gerçekler vardır ve bu gerçeklerin üzeri söz ile örtülemez" dedi.

Söz konusu açıklamasında bu konulara da dikkati çeken Saadet Partili Çelik, Bursa Büyükşehir Belediyesinin 25 milyar TL borcunun varlığına atıfta bulunarak, borçlu belediyeler arasında üst sıralara sahip olduğunu, genel yönetim ile yerel yönetim farklı partilere ait olduğu için deyim yerindeyse torpil ve kayırmacılığın yapılmayacak olduğunu ve önemli bir gerçeğin de maalesef halktan kopuk ve 'ben yaptım oldu' anlayışının bu dönemde de devam edeceğinin olacağını öne sürdü.

400 gram BESAŞ ekmeğinde yapılan fiyat düzenlemesinin gerekçelerine değinen Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey'in son bir yılda un başta olmak üzere işçilik ve hammadde girdilerinde yaşanan yüzde 100’ün üzerindeki artışa rağmen düzenlemenin yüzde 67 ile sınırlı tutulduğunu söylemesinin ve devamında “Elbette ki bu ülkede enflasyon olmasın, fiyat artışları olmasın, biz de 400 gram ekmeği aynı fiyattan satalım” demesi hayrete mucip olduğunu belirten SP İl Başkan Yardımcısı Zeki Çelik, ekmeğin tüketicinin en yaşamsal gıdası ve en önemli besin kaynağı olduğunu belirterek, gelinen noktada yapılan zammın hiçbir mantıklı açıklamasının olamayacağını söyledi

2024 yılı Mart ayında Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun ilgili yönetmeliğine göre ekmek ve simit fiyatı, il genelinde oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecek olduğunu anımsatan Çelik, açıklamasında, "Bu komisyon, ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odasından oluşur. Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasından sonra karar kamuoyu ile paylaşılır. Hâl böyleyken Bursa Büyükşehir Belediyesinin tek başına almış olduğu BESAŞ ekmeğine zam kararını gözden geçirmesini ve bu karardan vazgeçmesini Bursalı tüm hemsehrilerimiz adına talep ediyoruz. İlle de bir şeylerden tasarruf edelim istiyorsanız Gazze kan ağlarken eğlence adına düzenlenen konserleri iptal ederek başlayabilirsiniz” diye konuştu.