Saadet Partisi Bursa il Başkan Yardımcısı Zeki Çelik artan hava sıcaklarıyla denize gireceklerin dikkat etmesi gerekenler hakkında basın açıklaması yaparak yetkilileri uyardı.BURSA (İGFA) - Artan hava sıcaklıkları nedeniyle serinlemek için uygun olmayan sularda yaşanan hayati tehlikeler ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi paylaşımı yapmak istediğini söyleyen Saadet Partisi il Başkan Yardımcısı Zeki Çelik, yaz aylarının gelmesi ile birlikte artan sıcaklardan bunalan vatandaşlarımız çözümü deniz, göl, akarsu ve sulama kanallarına girerek serinlemeye çalışmakta bulduğuna dikkati çekerek, vatandaşları uyardı.

Yazın gelmesiyle bazen denizden, bazen gölden ve bazen de sulama kanallarından gelen acı haberlerle yüreklerin dağlandığını belirten Çelik, “Bu nedenlerle hem Valilik'ten hem belediyelerden hem de vatandaşlarımızdan bazı beklentilerimiz vardır . Öncelikle yüzme alanları belirlenmeli, orada emniyet ve kurtarma tedbirleri üst seviyede alınmış olmalıdır.

Yüzme alanı dışında olan yerlere vatandaşlarımız kesinlikle gitmemeli, kamu otoritesi de bu alanlara girişleri kesin olarak yasaklamalı ve denetlemelidir. Yüzme alanlarında da kıyıdan itibaren açılmaları engellemek için duba benzeri uyarı tedbirleri alınmalıdır" uyarısında bulundu.

RÜZGÂRLI HAVALARA DİKKAT

Rüzgârlı havalarda akıntıya kapılmamak için denize girilmemesi, cankurtaran ve sağlık ekibi bulunan sahil ve plajların tercih edilmesi, can yeleği veya simidi gibi malzemelerin bulundurulması, deniz kıyafeti kullanılması daha uygun olacağını söyleyen Çelik, denizde yüzerken de mutlaka yanımızda yüzmeyi iyi bilen kişilerin olmasına dikkat edilmesini isteyerek, yüzerken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

YÜZERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Herhangi bir olumsuz durumda asla paniğe kapılmadan sağduyulu bir şekilde hareket etmeliyiz.

Tok karnına suya girmemeliyiz.

Ani bir şekilde ve yüksekten suya atlamamalıyız.

Suya girmeden önce ısınma hareketleri yapmalıyız.

Su içerisinde tehlikeli şakalar yapmaktan kaçınmalıyız.

Su içerisinde uzun süre kalmamalıyız.

İyi bir yüzücü değilsek mutlaka can yeleği veya can simidi ile yüzmeliyiz.



Öte yandan Saadet Partili Çelik, toplumun bilinçlendirilmesi için bilboardların artık "Gülümseyin Bursa'dasınız" sloganından kurtarılarak, asli görevi olan kamuoyunu uyarma ve bilgi verme portalı hâline getirilmesini talep etti.