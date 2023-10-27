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Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Ali Osman Karahan İsrailli yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Bursa İsrailli yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu

Bursa Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığına avukatlarıyla gelen Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Ali Osman Karahan İsrailli yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra çıkışta basın açıklaması yaptı.

Başkan Karahan, 1947 yılından bugüne Siyonist İsrail yetkilerinin verdiği talimatlar doğrultusunda, Filistin topraklarının büyük bir bölümünü işgal edildiğini, Terörist israil sistematik katliamlarla yüz binlerce Filistinliyi öldürdüğünü söyledi.

“Özellikle Gazze’de İsrail tarafından 16 yıldır devam eden kuşatma sonucu tüm insanlığın gözü önünde masum kadınlar, çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere iki buçuk milyon insan gıda, su, ilaç, tıbbi gereçler, akaryakıt ve enerji kaynakları gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılmıştır" diyen Karahan, "Bölge adeta ablukaya alınarak açık hava hapishanesine çevrilmiştir. 7 Ekim 2023 tarihinde ağır ambargo ve abluka altındaki Gazzede yaşıyan filistin halkı işgal edilen topraklarını işgalci Siyonist israilden geri alabilmek ve meşru müdafaa haklarını kullanarak direnişe geçmiştir. Siyonist terörist İsrail , uyguladığı ablukayı artırmakla kalmamış, İnsanlığa Karşı Suçların en ağırlarını masum sivillere, çocuklara ve kadınlara karşı işlemiştir. Bunun da ötesinde Siyonist İsrail yetkililerinin verdiği talimatlar doğrultusunda işgal ettiği Filistin topraklarında , masum sivil halka karşı büyük bir ambargo ve kuşatma uygulamıştır. Sistematik hale gelen bombardımanlarla Gazze halkına insani yardımların ulaşmasını engelleyerek soykırıma varacak derece büyük bir insanlık suçu işlemiştir" diye konuştu.

Filistin'deki masum insanlar acılarını yaşayamadan, paylaşamadan başta Batı Şeria ve Kudüs olmak üzere çocuk katili devlet sıfatını alan İsrail'in haksız tutuklamalarına ve işkence eylemlerine maruz kaldıklarını ifade eden Başkan Karahan, terörist İsrail'in saldırılarında yaralanan kişi sayısının 12 bin 493 olduğunu yaralılardan 3 bin 983'ünün çocuk, 3 bin 300'ünün ise kadın olduğunu anlaşıldığını kaydetti.

Karahan açıklamasında, Türkiye'nin ulusal yayın organlarında, uluslararası haber ajanslarının tamamına yakınının yazılı, sesli ve görsel yayınlarında; Devletlerin, uluslararası kuruluş ve örgütlerin yazılı ve görsel ifade, beyan, kınama ve yardım çağrılarında şüphelilerin söz konusu insanlık dışı suçları kasti işledikleri ortada olup bu hususlara yönelik delil sunmak izahtan uzak olduğunu ifade ederek, "Bu cihetle şüpheliler hakkında soruşturma ve kovuşturulma yapılması elzemdir. Suç duyurumuz neticesinde gerekli soruşturmanın yapılması ve hukuk çerçevesinde faillerin en şedit şekilde cezalandırılmalarını talep etmekteyiz" dedi.