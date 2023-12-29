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Saadet Partisi Keşan İlçe Başkanı Ahmet Köseler, “Keşan'da Saadet Partisi'nden 'Gelecek'e destek” başlıklı haberimizle ilgili yaptığı açıklamada, Saadet Partisi'nin Keşan'da aday çıkaracağını söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)- Edirne Keşan'da Saadet Partisi İlçe Başkanı Ahmet Köseler, “Saadet Partisi Aydoğan Ersöz’e destek verecek” adlı habere ilişkin açıklama yaptı.

Haber içeriğinde Saadet Partisi’nin Keşan’da Belediye Başkan Adayı çıkarmayacağı ve Gelecek Partisi Belediye Başkan Adayı Aydoğan Ersöz’e destek vereceği ve belediye meclis üyesi listesinin ise Saadet Partili üyelerden oluşacağı bilgisine yer verildiğine dikkati çeken Başkan Köseler, "Haber içeriğinde kullanılan fotoğraf nezaket ziyareti olarak yapılan bir ziyarete ilişkindir. Haberde geçen bilgilerin tamamı hatalı ve kamuoyunu yanıltmaya matuftur. Saadet Partisi Keşan İlçe Başkanlığı Genel Merkez seçim stratejilerine uygun olarak aday tespit çalışmalarına devam etmektedir. Saadet Partisi 31 Mart 2023 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine tüm seçim bölgelerinde kendi logosu ve kendi adayları ile katılacaktır.” ifadelerine yer verdi.