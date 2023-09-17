Saadet Partisi Edirne İl Başkan Yardımcısı Davut Okumuş, iktidara "Faiz ve vergileri artırmaktan başka çözüm öneriniz var mı?" sorusunu yöneltti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saadet Partisi Edirne İl Başkan Yardımcısı Davut Okumuş, iktidara yönelik eleştirilerde bulundu.

"Önce büyükşehirlerde, ardından da 81 ilimizin tamamında büyük bir krize ve aynı zamanda huzur ve güvenlik problemlerine de yol açan kira fiyatları için planınız nedir?" diye soran Okumuş, "Sözde bir zamanlar dershaneler kapanacaktı, hatırlayın. Peki şimdi ne oldu da özel okul ve dershane ücretleri birbiriyle yarışır hale geldi. Sadece olup biteni izlemeye devam mı edeceksiniz? Okular açıldı; aileler kantin ve kırtasiye masraflarına, servis ücretini ödeyebilmek, burs bulabilmek ve bulsa bile o bursla geçinebilmek gençlerimiz için artık çok zor. Bu konuda hangi adımları atmayı planlıyorsunuz veya bir şey planlıyor musunuz? Vergileri artırmaktan başka bir planınız var mı, örneğin israf ve yolsuzluklardan vazgeçmeyi hiç düşündünüz mü?" diye sordu.

Okumuş, iktidarın ekonomideki sorunların çözümü için yalnızca faiz ve vergileri artırmaya odaklanmasını eleştirdi.

Okumuş, iktidara ayrıca şu soruları da yöneltti: