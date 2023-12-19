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Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin, iktidara 'bütçe'yi sordu. Gerçek dost ve memleket sevdalılarının iktidara karşı ve iktidarın yüzüne bakarak yanlışlarını söyleyebilenler olduğunu vurgulayan Tekin, "Bu bütçede millet için ne var" diye sordu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Aynı zamanda Saadet Partisi GİK Üyesi olan Edirne İl Başkanı Av. Sinan Tekin, TBMM'de görüşmeleri süren 2024 yılı bütçesi ile ilgili eleştirilerde bulundu.

"Hazırlanan bütçede milletimiz yok, bu bütçede vatandaşlarımız yok" diyen Av. Tekin, "Bu bütçede millet yok ama faiz lobileri var, birkaç sermayedar şirket var, sömürgeci kredi kurumları var. Bu bütçe ülkemizi sömürten, süründüren, milletimizi ezen klasik bir faiz lobicisi bütçesidir. Bu bütçede yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlara sadece 280 milyar 35 milyon gibi bir para harcanıyor, tarım kesimine ise 294 milyar tl ki kanunen verilmesi mecburi olan rakamların bile altında olan bir tutar. Ticaretin düzenlenmesi, geliştirilmesi ve kolaylaştırılması için sadece 42 milyar ayırılıyor. Sanayinin geliştirilmesi, üretimin ve yatırımlarının desteklenmesi için 82 milyar harcanıyor. Bütün bu rakamlar millet için ayrılmışken faiz lobicilerine ne kadar ödenek ayırılıyor? 1 trilyon 254 milyar. Veriler ortada, bu verilere göre iktidarın milletin iktidarı mı olduğuna, faizcilerin iktidarı mı olduğuna siz karar verin. Her zaman söylediğim gibi. Biz uyarılarımızı baba şefkati ile yapıyoruz.Kardeşlik de memleket sevgisi de iktidara yanlışlarını hatırlatmayı gerektirir. Yalakalık eden, her politikasını alkışlayan kişiler iktidarın dostları değil ancak düşmanları ve ancak başarısız olmasını isteyenlerdir" diye konuştu.