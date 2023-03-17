Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı’na milletvekili aday adaylığı için başvurular devam ediyor. Son olarak Recep Güngör adaylık başvurusunu yaptı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Saadet Partisi’ne teveccühün arttığını belirten Recep Güngör, “Son dönemdeki hamleler Saadet Partisi’nin önemini tekrar ortaya koydu. Genel başkanımızın çıkışlarını halk takdirle karşıladı.

Büyük bir sevgi, büyük bir coşku ve heyecan var. İktidar hariç herkes son gelişmelerden memnun. Saadet Partisi’nin, adil düzenin ayak seslerini vatandaş duydu. 15 Mayıs itibariyle selamete kavuşacakları zamanı bekliyorlar. Bu coşku tüm illerde olduğu gibi Kayseri’de de yoğun şekilde hissediliyor.” açıklamasında bulundu.