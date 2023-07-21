Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun zamlara tepki için yaptığı basın açıklamasından gün geçmeden yeni zamlar geldi. Yeni zamların ardından Baki Coşkun sert tepki gösterdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Baki Coşkun twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Daha dün uyardık, KDV ve ÖTV zamlarını vatandaşa yansıtmayın diye, bu ne acele dün bir bugün iki... İnsafınız yok mu kardeşim, Allah'tan korkun?” açıklamasında bulundu.

Konuya ilişkin önceki gün basın açıklaması yapan Coşkun, “Başta büyükşehir belediyesi olmak üzere diğer tüm belediyelerimize bir uyarıda bulunmak istiyorum. Akaryakıta ve diğer bütün kalemlere yapılan zamları sakın ola ki vatandaşa sunulan hizmetlere yansıtayım demeyin. Belediyeler “Sosyal Devletin” en büyük teminatlarıdır. Vatandaşa ucuz ulaşım, alt yapı, temizlik ve diğer hizmetleri yapmakla mükelleftir. Bu zamları vatandaşa yansıtmak yerine israf, gösteriş ve yanlış yatırım politikalarından vazgeçin. Biz burdan uyarıyor ve takipçisi olacağımızı peşinen belirtiyoruz. Ekonomik olarak bizi okjisensiz bırakanlarla bir olup bir de milletin üstüne siz gitmeyin. Ticarethane mantığıyla kâr amaçlı belediye yönetilmeyeceği bir kez daha hatırlatıyor, halkımıza bu artışları yansıtmayacağınızı ümit ediyor ve bekliyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.