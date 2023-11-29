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Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, ‘Milletin vekilleri, milletle buluşuyor’ programı kapsamında, Edirne'nin Keşan ilçesinde oda başkanları ile buluştu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan’da bir restaurantta oda başkanlarıyla buluşan Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, AK Parti hükümetinin özellikle tarımda yanlış politika uyguladığını vurguladı.

Oda başkanları ile gerçekleşen buluşmaya Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Keşan İlçe Başkanı Ahmet Köseler, Enez İlçe Başkanı Gürcan Doğan ve partililer de katıldı.

Yerel seçimlerle ilgili teşkilatlarla istişarelerde bulunmak üzere saha çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Milletvekil Atmaca, ülkenin önemli bir süreçten geçtiğini, her alanda ciddi sıkıntılar yaşandığını, özellikle tarım ve hayvancılıkta yanlış politikalar uygulandığını belirtti. Türkiye’nin tarımda kendi kendine yetebilen ülke olmaktan çıktığını ve dışa bağımlı hale geldiğini vurgulayan Atmaca, “Öyle berbat bir düzen oluşturuldu ki üretici zarar ediyor, tüketici de pahalıya satın alıyor.” dedi.

Konuşmasının devamında Gazze’deki saldırılara da değinen Milletvekili Atmaca, daha sonra oda başkanlarının görüşlerini dinledi ve sorularını yanıtladı.