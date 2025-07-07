Saadet Partisi Konya İl Gençlik Kolları Tarafından organize edilen şölene il ve ilçe gençlik kolları üyeleri katıldı.KONYA (İGFA) - Şölen Sarayönü ilçesi Ladik Çalıbağ Mesire Alanında gerçekleşti. Şölene katılan gençler sabah kahvaltı ikramıyla başladı. Sonrasında futbol, voleybol, halat çekme yarışı, çuval ve yumurta yarışması gibi çeşitli spor etkinlikleriyle gençler doyumsuz bir gün geçirdi.

Şölene Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Muhittin Hamdi Yıldırım, Saadet Partisi Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tunçtan ve İl Yöneticileri katıldı.

Açılış Konuşmalarını gerçekleştiren İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Cevher Eröz “ Bu yılda geleneksel olarak düzenlediğimiz gençlik şöleninde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Saadet Partisi Gençlik kolları olarak uzun yıllardır yaz aylarında Şölenler vesilesiyle genç kardeşlerimizde doğanın içerisinde bir araya geliyoruz ve burada sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunuyoruz. Bizleri kırmayıp buraya gelen basın mensuplarımıza ve siz değerli kardeşlerime ben teşekkür ediyorum.” dedi.

Şölende Konuşan Saadet Partisi Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tunçtan; Kıymetli kardeşlerim, hepinizi muhabbetle, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Bugün bizleri burada buluşturan Konya İl Gençlik Kolları Başkanımız Ahmet Cevher Eröz’e ve siz değerli dava kardeşlerime teşekkür ediyorum. Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız Haldun Pekdemir’in sizlere selamlarını iletmek istiyorum. Kendisi, daha önceden planlanmış bir programa katılmak durumunda olduğu için bugün aramızda olamadı. Ancak yola çıkmadan önce kendisiyle görüştük. “Konya’daki kardeşlerimize çok selam söyle, gönlüm onlarla” dedi. Bizler de bu güzel selamı alıyor, kendisinin heyecanını ve muhabbetini burada hep birlikte paylaşıyoruz. Bugün burada bir piknik vesilesiyle bir aradayız. Ama aslında bu buluşma, sıradan bir buluşma değil.

Çünkü biz sıradan bir gençlik değiliz. Biz, sadece birlikte yemek yiyen, top oynayan, bir grup değiliz. Biz; birlikte düşünen, birlikte inanan, birlikte hedef koyan, birlikte yürüyen bir dava gençliğiyiz! Bugün ağaçların altında oturuyoruz. Ama unutmayın, bizler gölgesinde dinlendiğimiz o ağaçlar gibi olmalıyız. Kökü mazide, gövdesi bugün de gözü ve meyvesi istikbalde! Biz, sadece piknik yapmaya gelmedik; Biz kardeşliğimizi büyütmeye, birliğimizi kuvvetlendirmeye geldik. Muhabbetimizi artırmaya, hedeflerimizi tazelemeye geldik. Çünkü biz biliyoruz: Dava; sadece kürsüde konuşmak değil, aynı sofrada omuz omuza oturabilmektir. Dava, yağmur yağınca ıslanan minderi paylaşabilmektir. Dava, top oynarken ayağımız taşa takıldığında “kardeşim dikkat et” diyebilmektir.

Daha sonra gençlere hitap eden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Muhittin Hamdi Yıldırım “Bugün burada toplanan ve programda emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Konya bizim için önemli bir yerdir. 1969 yılında Erbakan Hocamız Konya’dan milletvekili seçilmiştir ve buradan siyasi hayatına başlamıştır.” dedi.