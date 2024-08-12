Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı’nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği Milli Görüş Pikniği bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

YOLCU TV HABER / BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Bursa İl Teşkilatı, Tuzaklı Mesire Alanı'nda düzenlenen Geleneksel Milli Görüş Pikniği’nde bir araya geldi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Milli Görüş Pikniği’ne; Saadet Partisi İstanbul Milletvekili ve TBMM Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Genel İdare Kurulu Üyeleri Gökhan Gerçek ve Bekir Demirkaya, Bursa İl Başkanı Ali Osman Karahan, Osmangazi İlçe Başkanı Ali Öncel, Türkiye Emekliler Partisi (TEP) Osmangazi İlçe Başkan Yardımcısı Hasan Yaşar ve Esnaf ve Sanatkârlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikuş’un yanı sıra çok sayıda partili aileleriyle birlikte katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinliğe aileleriyle birlikte katılan çocukların neşesi ise görülmeye değerdi. Minik Milli Görüşçüler, kendileri için özel olarak getirilen oyun aletlerinde oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.

Sevilen ses sanatçısı Ömer Karaoğlu’nun şarkılarıyla partililere eğlenceli anlar yaşattığı piknikte konuşan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili ve TBMM Grup Başkanvekili Bülent Kaya; partililere birlik ve beraberlik mesajları vererek İsrail’in Filistin katliamlarına dikkat çekti.

“FİLİSTİN’DE İNSANLIK DA KATLEDİLMEKTEDİR”

İsrail’deki terör rejiminin 7 Ekim’den bugüne binlerce masum Filistinli’yi katlettiğine vurgu yapan Bülent Kaya, İsrail’in masum insanların yanında tüm insanlığı ve insani değerleri de katlettiğini ifade ederek;

“Filistin'deki o masumlarla beraber maalesef insanlık da bombalar altında kaldı. Gazzeli masumlarla birlikte ölen aynı zamanda vicdanlardı, aynı zamanda adaletti. Elbette bizleri sevindiren dünyanın değişik coğrafyalarından, dili, dini, rengi, ırkı ne olursa olsun binlerce sivil vicdanın Gazzelilerle birlikte haykırmış olması ve Gazzelilerle Filistinlilerin bu haklı davasında onların yanında yer alıyor olması son derece önemli ve kıymetlidir. İsrail'in işgalci ve yayılmacı politikaları, sadece Filistin halkı ve bölge için değil, tüm dünya için bir tehdit oluşturmakta ve dünya barışını tehlikeye atmaktadır. Dolayısıyla burada İsrail’e karşı atılacak adımlar bölgenin istikrarı açısından çok önemlidir. Bunu da ancak Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın fikirleriyle insanlığı aydınlatan Milli Görüş ruhunu tüm dünyaya hakim kılarak gerçekleştirebilirsiniz. Bugün Milli Görüşçüler olarak ülkemize ve dünyaya Milli Görüşün sarsılmaz imanını ve gücünü bir kez daha gösterdik.” dedi.

“ÇÖZÜM SAADET PARTİSİ İKTİDARINDADIR”

Türkiye’nin enflasyon ve hayat pahalılığın içerisinde yaşam kavgası verdiğine işaret eden Bülent Kaya; İktidar Partisinin hayat pahalılığına ilişkin kalıcı bir çözüm üretmenin çok uzağında kaldığını belirterek;

“İktidar Partisinin sözde pansuman tedbirleri vatandaşlarımızı daha büyük bir krizin eşiğine terk etmektedir. Yasaklar ve kısıtlamalarla da başarısızlıklarını örtbas etmeye çalışmaktadır. Görünen o ki iktidar partisi bir kez sınıfta kalmıştır. Çözüm apaçık ortadır. Türkiye’nin Milli Görüş iktidarına ihtiyacına vardır. Ülkemizi içine düştüğü bu dar boğazdan ancak ve ancak Milli Görüş iktidarı kurtarabilir. İnşallah bunu da hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle Geleneksel Milli Görüş Buluşmamıza katılan başta Bursa Milletvekilimiz Mehmet Atmaca, İstanbul Milletvekilimiz Birol Aydın ve Samsun Milletvekilimiz Mehmet Karaman olmak üzere, Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığımıza ve partililerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bununla birlikte etkinlikte konuşan Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Samsun Milletvekili Mehmet Karaman ise; Geleneksel Milli Görüş Pikniğinin birlik ve beraberliğin güçlenmesi noktasında çok önemli olduğunu dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Uludağ eteklerinde, çam ağaçları ile kaplı bir alanda düzenlenen piknik; öğle yemeği ve dondurma ile akşam saat 17.30’a kadar büyük bir coşku ve neşe neşe içerisinde devam etti.