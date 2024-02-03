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Saadet Partisi Tomarza Belediye Başkan Adayı Selçuk Onat projelerini açıkladı. 20 başlıkta belirtilen projelerde çeşitlilik dikkat çekti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Saadet Partisi Kayseri Tomarza ilçesi Belediye Başkan Adayı Selçuk Onat, öncelikli olarak şu projeleri detaylandırdı: “İlk olarak ‘Büyük Çarşı Projesi’. Tomarza'nın ticaret potansiyelini artırmayı hedefleyen bir proje, işyerlerini destekleyerek ekonomik canlılık sağlayacak. İkincisi, ‘Çiftçi Destek Projesi’. Tarımın güçlendirilmesini amaçlayan bir proje, çiftçilere modern tarım teknikleri ve destek programları sunarak verimliliği artıracak. Üçüncü projemiz ‘Kentsel Dönüşüm Projesi’. Tomarza'nın altyapısını güçlendirmeyi amaçlayan bir proje, şehir planlamasını modernize ederek yaşam kalitesini yükseltecek. Bir diğer projemiz doğal güzelliklerimiz ile ilgili olacak. ‘Mesire Alanı Projesi’ Tomarza'nın doğal güzelliklerini koruyarak, vatandaşların dinlenme ve eğlenme imkanlarını artırmayı hedefleyen bir proje. Bugün için son bahsedeceğim projemiz ise ‘Spora Destek Projesi’. Gençlerin ve toplumun sporla daha fazla etkileşimini sağlamak için spor alanlarının geliştirilmesini amaçlıyoruz. İlçemizde halkın birçok noktada sportif faaliyet yapabilecekleri alanlar oluşturacağız.” dedi.

Selçuk Onat, “Projelerimizi gün detaylandırmaya devam edeceğiz. Kültürel Etkinlikler, Geri Dönüşüm, Kapalı Otobüs Durakları, Soğuk Hava Deposu, Kapalı Pazaryeri/ Otopark ve Sosyal Tesis, Bims Fabrikası, Kilitli Parke Fabrikası, Halk Meclisleri, Evde Bakım, Hanımlar Lokali, Kadınlar Pide Fırını, Geçici Hayvan Barınağı, Canlı Hayvan Pazarı, Eski Sanayi Revizyon, Yeşil Tomarza projelerimizi hayata geçireceğiz. Biz Tomarza ilçemizin ulaşacağı vizyonunu ve yerel kalkınma stratejisini yansıtıyoruz. Başkanlığımız döneminde gülen Tomarza olacak.” açıklamasında bulundu.