Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin, Edirne Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve Edirne Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını ziyaret etti.EDİRNE (İGFA) - Ziyaret ile ilgili açıklama yapan Tekin; “STK ve Halkla İlişkiler Başkanlığımız son günlerde iş dünyasında büyük tepki çeken enflasyon muhasebesi konusunda detaylı bir rapor hazırladı. İçeriğinde konu ile ilgili çözüm önerilerini de barındıran raporu ilk elden kıymetli başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerine vermek istedik. Kendilerinin çok kıymetli fikirlerini alma imkanımız oldu. Haftasonu Ankara’da yapacağımız İl Başkanları toplantısında sahadan aldığımız bu kıymetli fikirleri Genel Merkezimiz ile paylaşacağız.” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in son dönemde “yeni vergi konulmayacak” ifadesini defalarca beyan etmesine rağmen verilen sözlerin tutulmadığına dikkat çeken Tekin; “Kara Deliğe dönüşen bütçe açıklarını kapatmak için KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergileri arttırılmış, Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) uygulaması getirilmiş ve Vergi Cezalarıyla iş dünyası ve esnafımızın nefes alması zorlaştırılmıştır. Bunlar yetmezmiş gibi uygulamaya konulan yeni vergi uygulamalarından biri de Enflasyon Muhasebesi Uygulamasıdır.En öz haliyle, Saadet Partisi olarak enflasyon muhasebesinin yıllık olmasını ve matraha dahil edilmemesi gerekliliğini vurgulamak isteriz.” dedi.

Ziyarette İl Başkan Yardımcıları Tezcan Karakütük, Hüseyin Es, Mustafa Tekin ile birlikte İl Sekreteri Faruk Yalçınkaya da hazır bulundu.