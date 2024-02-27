Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 13. yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin, Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 13. Yılı münasebetiyle anma mesajı yayımladı.

Tekin’in mesajı şöyle; “Erbakan Hocamız gibi, bizim de daha güzel bir Türkiye hedefimiz var” açıklamasını yapan Av. Sinan Tekin, “İnsanların korku ve baskı altında değil kendisini hür ve müreffeh hissettiği bir Türkiye istiyoruz. O’nun bıraktığı davayı gururla taşımaya devam edeceğiz. O, şiar edindiği dürüstlük ve nezaket meziyetleri ile bizim için sadece bir lider değil bir hoca, bir dost, bir ağabeydi. Vefatının sene-i devriyesinde Merhum Hocamız Necmettin ERBAKAN'ı rahmet, özlem ve minnetle anıyoruz.” ifadesini kullandı.

Av. Tekin açıklamasının devamında; “Erbakan Hocamız, kutlu bir davanın taşıyıcısı, Hakk’ın yılmaz taşıyıcısı oldu. Nezaketi ile her zaman örnek bir insan olmuştur. Erbakan Hocamızın dürüstlüğü ülke ve milletimiz için yaptıklarında aleni olarak görülmektedir. O, hiçbir zaman ötekileştirmemiştir. Hiçbir zaman kutuplaştırmamıştır. Yanlışları söyleyip, doğrusunu göstermiştir. Kişilerle değil zihniyetlerle mücadele etmiştir. Siyasi rakiplerini, hiçbir zaman hainlikle suçlamamıştır.” şeklinde konuştu.

Necmettin Erbakan’ın, yaşadığımız dünyada siyaset, ilim ve fikir adamı olarak çığır açtığına vurgu yapan Av. Sinan Tekin, “O’nun hedefi, Yaşanabilir Türkiye idealiydi; kutuplaşan değil, kucaklaşan, farklılıkların tehdit olarak değil, zenginlik olarak görüldüğü, üstünlük ve kibrin değil, kardeşliğin esas alındığı ve özgürlüklerin hakim olduğu bir Türkiye'ydi. Saadet Partisi olarak zor bir yolda yürüsek de O’nun bıraktığı yerden hedefe ulaşmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bize böyle bir miras bırakan merhum Erbakan Hocamızı vefatının 13. Yılında tekrar rahmet, özlem ve minnetle anıyoruz, ruhu şad olsun.” dedi.