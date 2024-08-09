Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin, geçtiğimiz günlerde CHP İl Başkanlığına atanan Av. Harika Taybıllı’yı ziyaret etti.ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Edirne İl Başkanı Av. Harika Taybıllı Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin ile gayet güzel, doyurucu bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirterek, "Edirne’mizle ilgili düşüncelerimizi birbirimize aktardık. Kendisini il başkanlığı münasebetiyle tebrik ederim. Ben gösterdikleri hüsnükabulden dolayı Sayın Taybıllı'ya teşekkür ediyorum. İnşallah Edirne’mizin geleceği için tüm siyasi partiler olarak birlikte güzel çalışmalara imza atarız. Bugün kutuplaşan, mahallelere sıkışan, kimliklere hapsolmuş bir Türkiye değil, konuşabilen, yüz yüze medeni rekabetleri yapabilen, ülke ve millet adına söz söyleyen pozitif bir siyasete ihtiyaç var.” dedi.

Görüşmede Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Tezcan Karakütük, İl Sekreteri Faruk Yalçınkaya ile İl Disiplin Kurulu Üyesi Recep Çınar da hazır bulundu.