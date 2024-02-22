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Aylin Tekir'in moderatörlüğünde Gazeteci Yazar Mesut Demir ve Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin değerlendirmeleriyle ekrana gelen "Herkes Duysun" isimli gündem programına Saadet Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İkram Akkaya konuk oldu.Aslı YEŞİLYURT /HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Aylin Tekir'in moderatörlüğünde Gazeteci Yazar Mesut Demir ve Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin değerlendirmeleriyle ekrana gelen "Herkes Duysun" isimli gündem programına Saadet Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İkram Akkaya konuk oldu.

Saadet Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İkram Akkaya soruları yanıtladı.

İKRAM AKKAYA KİMDİR?

Belediye Başkan Adaylığı anlamında bir ilki gerçekleştirdiğini söyleyerek söze başlayan Saadet Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İkram Akkaya, “Evli ve 3 çocuk babasıyım. 2019 seçimlerinde meclis üyesi adaylığımız vardı ama belediye alanında ilk defa sahne alıyoruz" dedi.

“NEFESİ YETMEYECEK OLANLAR DÜŞÜNSÜN”

Siyasi kariyerinden de bahseden Akkaya, "Benim hep bir demokratik, özgürlükçü bir Türkiye hayalim vardı. Basına sansürün uygulanmadığı, adil ve demokratik bir Türkiye hayal ediyordum. Bizim jenerasyon siyasete gözlerini AK Parti ile açtı, öncesini pek fazla bilmiyoruz. 2009-2013 senesinde fakülte zamanlarımda AK Parti Gençlik Kollarında görev yaptım, devamında da il yönetiminde bulundum. 2013 senesinde memuriyet nedeniyle istifa ederek 2 yıl Rize’de memuriyet yaptım. Okulu bitirince de memuriyetten istifa ederek Bursa’ya döndüm. Saadet Partisi üyeliğim 2015 senesine tekabül ediyor. Öncelikle komisyonlarda, daha sonrasında il yönetiminde ve il başkanlık divanında birçok alanda görev yaptım. Bu seçimde de öncelikle Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığımı ilan ettim. Burada bir ayrıntı paylaşmak isterim. Belki de Türkiye’deki ilk aday adayıydım. Sadece Bursa’nın en genç adayı değil en iddialı adayı olduğumu da buradan ifade etmek isterim. Kaderin garip bir cilvesi, açıklanan son adaylardan da biri oldum. Her ne kadar geç açıklanmış olsa da bizim bu maçı buradan çevirecek cesaretimiz, yüreğimiz, nefesimiz var. Nefesi yetmeyecek olanlar düşünsün.” ifadelerini kullandı.

SAADET PARTİSİ BURSA’DA NELER HEDEFLİYOR?

Seçime son derece iddialı bir kadro ile hazırlık yaptıklarını belirten Akkaya, “Sadece ben değil, belki de Bursa’nın en genç aday kadrosuyla bu seçimlere girmiş olduk. Bizim yaş ortalamamız belki de 45 bile değildir. Bu aday arkadaşlarımız tecrübesi olan, işin çekirdeğinden, mutfağından gelen kişiler. Benim yaşım 38 olsa da ben 15 yıldır aktif siyasetin içindeyim. Pek çok Sivil Toplum Kuruluşlarında görev aldım. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Biz iddialıyız. İnşallah bu iddiamızın karşılığını da önümüzdeki günlerde alacağız ve gereğini yapacağız.” dedi.

“KİMSESİZLERİN KİMSESİ OLMAK İSTİYORUZ”

Bu seçimin ilk adaylığı olduğunun altını çizen Akkaya, Herkes Duysun programının da kendisinin ilk canlı yayını olduğuna değindi. İkram Akkaya, “Bizi basın tanımıyor, Bursa kamuoyu, iş dünyası, Bursa protokolü tanımıyor. Fakat Necip Fazıl’ın dediği gibi ‘Bize yakışmaz yumuşak döşekte can vermek, biz bu kaldırımların emzirdiği çocuklarız’. Bizi kaldırımlar iyi tanır, sokaklar iyi tanır. Bizi adeta yangın yerine dönmüş çarşı pazar iyi tanır. İnşallah biz de bu anlamda kimsesizlerin kimsesi olmak istiyoruz. İddialıyız, bu seçimde de inşallah, en büyük sürprizi hiç kuşkunuz olmasın Bursa’da Saadet Partisi yapacak. Sahayı iyi okuyan biri olarak bunu ifade ediyorum. Çok enteresan bir tablo var sokakta. Birkaç ilçe gezdim, ilk defa bu kadar insanın ‘sandığa gitmeyeceğim’ dediğine şahit oldum. Bu kitle kararsız bir kitle değil, maalesef inancını kaybetmiş bir kitle. Bir de bunun yanı sıra kararsız kitle var. İnşallah biz siyasetin vesile olduğu güvensizlik ortamını yıkacak ve hak ettiği noktaya taşıyarak bir güven ortamı inşa edeceğiz. İnsanlar isyan etme noktasına gelmiş. Vatandaşlar sahipsiz, görmezden geliniyor. Hepsi şikayetçi, hepsi dertli ama kimsenin umurunda değil.” ifadelerini kullandı.

BURSA’NIN EN TEMEL SORUNU NEDİR?

Bursa’nın trafik, çarpık kentleşme, Bursaspor gibi birçok problemi olduğuna belirten İkram Akkaya, “Çarpık kentleşme konusu birinci önceliğimiz olacak. Bursa, şehir olarak bir fay hattının üzerinde bulunuyor. 1 yıl kadar önce tarihin en büyük felaketini yaşadık. Zannediyoruz ki orada hayat normale döndü. Hayır, normale dönen bir şey yok. Bugün Hatay diye bir yer yok. İnsanlar hala konteynerlerde yaşıyor. Vaat edilen sözler hala raflarda duruyor. O insanlar ciddi derecede mağdurlar. Bizim bu anlamda en büyük önceliğimiz şehrin dönüşümü olacak ve kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Ben ölümün soğukluğunu hissediyorum. Uzmanların da bu konuda Bursa özelinde çok ciddi uyarıları var. Marmara depreminin yanında bir de Bursa için beklenen bir deprem var. Bu konunun ivedilikle gündeme alınması lazım. Bu durum siyaset üstü bir mesele.” dedi.

“EN ÖNEMLİ VAADİM ADALETTİR”

20 yıl boyunca Bursa için pek çok partinin veya kişinin sözler verdiğini söyleyen Saadet Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İkram Akkaya, “20 yılın sonunda baktığımızda Bursa olarak bir arpa boyu yol alamadık. Hiçbir meselemizi çözüme ulaştıramadık. Bence burada konuşulması gereken şey yönetim anlayışı. Nasıl bir yönetim anlayışı ortaya koyacağımıza değinmek istiyorum. Öncelikle bizi diğer siyasi partilerden ayıran en önemli özelliğimiz Erbakan hocamızın 1969’da ilk seçimde sloganı ‘önce ahlak ve maneviyat’tı. Biz tüm bu meselelerin ve problemlerin ahlaklı kadrolar tarafından çözüme kavuşturulabileceğini düşünüyoruz. Biz farklıyız. Biz yeni bir sayfa açma arzusundayız. Bu anlamda benim en önemli vaadim bir hukukçu olarak adalettir. Biz en adil bir şekilde Bursa’yı yöneteceğiz. Biz sürece ve yönetime bütün Bursa’yı dahil etmek istiyoruz. Bizim yönetimimizde hiç kimse kendini öteki hissetmeyecek. Bütün Bursa’yı kucaklamak için geliyoruz.” sözlerini söyledi.