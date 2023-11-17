Tahmini Okuma Süresi: dakika

Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, TBMM Genel Kurulunda “Gençlerin Sorunlarının Araştırılması” grup önerisi üzerine bir konuşma yaptı. “Gençlerimiz için tehlike çanları çalıyor” dediMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

TBMM kürsüsünden genel kurula seslenen Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, birkaç haftadır giderek artan sıklıkta bütün partilerin gençlik ve sorunları üzerine konuşmalar yaptığını hatırlattı.

Aile ve Gençlik Fonu kurulması kanun teklifinin de bunun bir göstergesi olduğunu söyleyen Arıkan, "Dikkat ettiyseniz konu hep aynı: gençlerin maddi sorunları. Değerli Arkadaşlar, Bütün partilerin aynı şeyi düşünmeleri bir tesadüf değil. Onların çaresizliğini tanımlamak için genç kelimesinin önüne bir sürü sıfat ekliyoruz. Ev genci diyoruz, işsiz genç diyoruz, evlenemeyen genç diyoruz, atanamayan genç diyoruz. Hepsi aslında tek bir şeyi ifade ediyor: Iskalanmış bir bahar ve yaşanamayan hayatlar… Milletvekillerimizin tamamı gençlerin kesif bir yoksulluk içerisinde yaşamaya çalıştığını gayet iyi biliyor. Bazılarımız tabiki bilmezden gelebiliyor. Rakamlar var, ama ben şu an girmiyorum. Ama bir kez daha ifade ediyorum: tehlike çanları çalıyor" dedi.