Saadet Partisi Melikgazi Belediye Başkanı Baki Coşkun, ilçenin sosyal tesisler alanında yaşadığı eksiklikleri gidermek için yeni projelerini açıkladı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Baki Coşkun, “İlçemizin eksikleri saymakla bitmez. Bu eksiklerden biri sosyal tesisler meselesidir. Biz belediye yönetimini aldığımızda doğa ile iç içe sosyal tesisler ve MG kafeteryalar açacağız. Bu tesislerimizde ev hanımlarının yaptığı yöresel ürünlerimizi uygun fiyattan satarak kadınlarımızın ev ekonomisine katkı sunmalarına yardımcı olacağız.” dedi.

Coşkun, “Bizde çalışma da proje de bitmez. Bir diğer projemizle Melikgazi ilçemizdeki ilkokul öğrencilerimize sağlıklı büyümelerine katkı sağlayacak beslenme çantaları sunarak annelerimizi her sabah beslenme çantası hazırlığı yükünden kurtaracağız. Yavrularımızın gelişimi için önemli olan besinleri içeren bu özel çantalar onların gün boyu enerjik ve sağlıklı olmalarını sağlayacak.” açıklamasında bulundu.

Saadet Partisi'nin bu yeni projeleri, ilçenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sunmayı hedefliyor.