Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Ali Osman Karahan, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Selim Sait Terzioğlu, Kadın Kolları Başkanımız Hatice Ataş, Başkan Yardımcıları Saniye Terzioğlu ve Kübra Akgül ile birlikte İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Serdar Atilla Erdem'i ziyaret etti.BURSA (İGFA) - İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Serdar Atilla Erdem Saadet Partililere ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

Başkan Erdem, Kentsel dönüşüm bağlamında yapı envanterini çıkardıklarını, Bursa’nın yapı stoğunun depreme dayanıklı hale getirilmesi için kamu ve özel sektörün birlikte yürütmesi gerektiğini ve bunun uygulanmasında oda olarak her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti. Erdem, Kükürtlü kentsel dönüşümünün doğru bir uygulama olduğunu belirterek, Nilüferde yapılan dönüşümlerin doğru olmadığını, yoğunluğu çok artırdığını, ulaşımın ileride daha çok çözümsüz olabileceğini belirtti.

Tarımsal alanların gerektiği gibi korunmadığını belirten Erdem, Bursa’ya radikal önlemlerin alınması gerektiğini dile getirdi.

Saadet Partisi il Başkanı Karahan’da, Bursa’mızın daha iyi yaşanabilir bir hale getirilmesi hususunda her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.