Türkiye ve dünya çapında sayısız başarıya imza atan, Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen üniversitelerinden Sabancı Üniversitesi; 16 Temmuz – 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında Yükseköğretim Sınavı (2024-YKS) tercih dönemine yönelik “Tanıtım Günleri” düzenleyecek. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında üniversite tercihini yapacak adayları ve ailelerine bilgi vermeyi ve üniversitemiz hakkında detaylı bilgilendirmeyi amaçlayan tanıtım günleri, üniversitenin Tuzla Kampüsü’nde her yıl olduğu gibi bu yıl da fiziksel olarak gerçekleştirilecek.

İSTANBUL (İGFA) - Tanıtım dönemi boyunca her gün farklı konu ve konuklarla gerçekleşecek etkinliklerde, Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici ile fakülte dekanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve mezun Sabancılılar üniversite adaylarını bilgilendirecekler. Tanıtım günleri boyunca bilgilendirici sunumları yapılacak ve ayrıca alan gezileri düzenlenecek.

Sabancı Üniversitesi’ni ziyaret eden ve önümüzdeki dönemde üniversite tercihi yapacak tüm adaylar, fakülteler ve bölümler hakkında tüm detayları doğrudan fakülte dekanlarının ve öğretim üyelerinin sunumlarından dinleme imkânı bulacaklar.

Tanıtım ve tercih döneminde adaylar ve aileleri ayrıca randevu alarak kampüs turlarına katılabilecekler.

YUSUF LEBLEBİCİ: “İLK 1000'DEN ALDIĞIMIZ ÖĞRENCİ SAYISINI, 5 SENE İÇİNDE 2 KATTAN FAZLA ARTTIRMAYI BAŞARDIK”

Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici, Sabancı Üniversitesi olarak, ülkemizin ve dünyanın karşılaştığı tüm beklenmeyen ve zorlu koşullara rağmen, son 6 yıldan beri başarıyla sürdürülen kapsamlı atılım ve dönüşüm sürecinden hiçbir zaman ödün verilmediğinin altını çizerek üniversitenin ülke çapında ve dünya çapındaki iddiasını daha da arttırdığını, çıtayı daha da yükselttiğini belirtti.

Leblebici, üniversite sınavı sonrası tercih yapacak adayların ve ailelerin kapsamlı ve detaylıca hazırlanmış tanıtım günlerinde okula dair tüm detaylara ve akıllarındaki sorularının yanıtlarına ulaşabileceğini söyledi. Geçen yılın üniversite sonuçlarına göre ilk 1000'den aldığımız öğrenci sayısını, 5 sene içinde 2 kattan fazla arttırmayı başardığımızı söyleyen Yusuf Leblebici, ayrıca şunları da söyledi:

“Yeni kayıt yapan öğrencilerimizin %50'sinden fazlası ilk 20 binden, %90'ından fazlası ise ilk 100 binden geliyor. Her sene Türkiye'nin dört bir köşesinde yetişen en başarılı öğrencileri Sabancı Üniversitesi'nin sıralarında görmek, bize büyük bir mutluluk ve gurur veriyor. Kız öğrenci oranımızın %40'a ulaştığını bilmek ise, bizim bu gururumuzu daha da arttırıyor.”

PROGRAM SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜ İLE ÖĞRENCİLER FAKÜLTELERİNİ SEÇEBİLİYOR

Program seçme özgürlüğü Sabancı Üniversitesi’ni farklı kılan özelliklerin başında geliyor. Türkiye’de bir ilke imza atarak program seçme özgürlüğünü sunan Sabancı Üniversitesi'nde bilinen bölüm seçme sisteminin disiplinler arası etkileşimi engellememesi, öğrenimde erken ve kısıtlı uzmanlaşmaya neden olmaması adına akademik bölüm bulunmuyor.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sanat ve Sosyal Bilimler ile Yönetim Bilimleri olmak üzere üç fakülteye sahip olan üniversitede öğrenim görecek olan öğrenciler, üniversite giriş sınavı sonucuna göre tercihini yaparken "bölüm" değil, fakülte seçimi yapıyorlar. Gerçekten okumak istedikleri programa ilk iki yıl içinde aldıkları Temel Geliştirme Programı derslerinden sonra karar verebiliyorlar.

Sabancı Üniversitesi’nin özgün eğitim sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi almak için https://www.sabanciuniv.edu/tr/program-secme-ozgurlugu adresini ziyaret edebilirsiniz.