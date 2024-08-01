Sabancı Üniversitesi, tüm kurumlarda büyük ihtiyaç duyulan ve geleceğin meslekleri arasında öne çıkan veri analizi yeteneğine yönelik eğitim verecek yeni lisans programını tanıttı. Veri Bilimi ve Analitiği Programı, 2024-2025 yılında eğitime başlayacak.

İSTANBUL (İGFA) - Sabancı Üniversitesi, bilgi altyapısı sağlam, özgüveni yüksek dünya vatandaşı mezunlar yetiştirmek amacıyla yeni programlar açmaya devam ediyor. Sabancı Üniversitesi, tüm kurumlarda etkin stratejiler ve politikalar oluşturabilmek için gerekli verilerin doğru şekilde toplanması ve bu verilerin düzgün bir şekilde incelenip yorumlanması yeteneklerini kazandıracak “Veri Bilimi ve Analitiği” lisans programını açtı. 2024-2025 yılında eğitime başlayacak yeni programda, veri bilimi ve analizi üzerine eğitim verilecek.

Veri Bilimi ve Analitiği Programı, günümüzde stratejik kararların alınmasında verinin öneminden hareketle ihtiyaca yanıt verecek uzmanları yetiştirmek üzere tasarlandı. Veri Bilimi ve Analitiği, öğrencilerin Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sanat ve Sosyal Bilimler ve Yönetim Bilimleri fakültelerinden dersler aldığı, disiplinlerarası bir program olarak öne çıkıyor. Veri Bilimi ve Analitiği Programı’nın müfredatı, öğrencilerin, veriyi etkin bir şekilde kullanıp analiz etmeyi öğrenmelerini sağlarken aynı zamanda bu yeteneklerini biyoinformatik, endüstri mühendisliği, psikoloji, ekonomi, finans, sosyal bilimler ve diğer birçok alanda uygulayabilmeleri için kendilerini geliştirmelerine de olanak sağlıyor. Bu program ile öğrencilere mühendislik, sosyal bilimler ve yönetim bilimleri alanlarında, büyük veri analizi ile bilgileri anlamlandırabilme yetileri kazandırılması da amaçlanıyor.

Yeni lisans programında; iyi bir matematik alt yapısının üzerine “Veri Bilimine Giriş, Veri Bilimi İçin İleri Programlama ve Görsel Veri Analizi, Büyük Veri Teknolojileri, Makine Öğrenmesi, Yapay Zekâ Teknolojileri (Gen Al), Doğal Dil İşleme, Büyük Dil Modelleri (Gemini, Chat GPT), Uygulamalı İstatistik, Ekonometri ve Optimizasyon” dersleri verilecek. Ayrıca; Ekonomi, Finans, Pazarlama, Yönetim Bilimleri, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve benzer alanlarda veri bilimine yönelik dersler de eğitim müfredatı içinde yer alacak.

GELECEĞİN EN ÇOK TALEP GÖREN MESLEKLERİNDEN BİRİ OLACAK

Dünya Ekonomik Forumu'nun 2023 yılında yayınladığı “Mesleklerin Geleceği” isimli rapora göre; yapay zekâ ve makine öğrenmesi, veri bilimcisi ve analisti, büyük veri uzmanı, veri mühendisi ve benzeri alanlarda çok sayıda yeni iş imkanının olacağı öngörülüyor. Belirli bir alanda büyük veriden değer yaratmak isteyenlerin katılacağı program ile öğrenciler; veri işleme ve anlamlandırma, istatistiksel modelleme, yapay zekâ, makine öğrenmesi, sonuçları yorumlayabilme, analitik düşünme becerisi, farklı disiplinlerde veri bilimi ve analitiği uygulamaları ve hesaplamalı sosyal bilimler konularında becerilerini geliştirecekler.

Veri Bilimi ve Analitiği Programı mezunlarının; Finans, Enerji, Telekom, Sağlık, E-Ticaret, Medya, Pazarlama, Ulaştırma, İnsan Kaynakları, Kamu Kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Uluslararası Kuruluşlar gibi pek çok alanda çalışabilme imkanına sahip olabilecekleri öngörülüyor.