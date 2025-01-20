Sabancı Vakfı tarafından bu yıl, iklim değişikliğinin sebep olduğu “İklim Göçü” temasıyla düzenlenen 9. Kısa Film Yarışması’nın kanaat önderliğini İspanyol oyuncu, yapımcı ve yazar Ruth Gabriel üstlendi. 10 filmin finale kaldığı yarışmanın ödül töreni 5 Şubat 2025 tarihinde “Çok Göç Olmadan Çek” sloganıyla gerçekleştirilecek.İSTANBUL (İGFA) - Toplumsal sorunlara sinema aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla “Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla 2016’da başlatılan Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın bu yılki kanaat önderi İspanyol oyuncu Ruth Gabriel oldu. Teması iklim değişikliğinin etkisiyle aşırı hava olayları sonucu yaşanan “İklim Göçü” olarak belirlenen ve “Çok Göç Olmadan Çek” sloganıyla düzenlenen yarışmanın kazananları 5 Şubat 2025 tarihinde düzenlenecek ödül töreniyle duyurulacak.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla 9 yıldır düzenlediğimiz Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması ile sinemanın yaratıcı bakış açısından, etki gücünden yararlanarak toplumsal konularda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Uluslararası Göç Örgütü tarafından 2022 yılında yayınlanan “İklim Değişikliği ve Gelecekteki İnsan Hareketliliği” raporuna göre, önümüzdeki 10 yılda 1 milyar insanın deniz seviyesinin yükselmesi, sel, kuraklık, aşırı sıcaklar, gıda güvenliği gibi sorunlarla karşı karşıya kalabileceğini ortaya koyuyor. Böylesi kritik bir meseleyi gündeme getirmek ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla bu yılki kısa film yarışmamızın temasını iklim göçü olarak belirledik. Kanaat önderimiz de sanatsal ve toplumsal alandaki güçlü duruşuyla, İspanyol kültür hayatının önemli sanatçılarından Ruth Gabriel oldu. Gabriel’in, sanatı ve toplumsal farkındalık yaratma konusunda rolü ile tüm yarışmacılarımız için faydalı bir isim olacağına inanıyoruz.” dedi.

Ruth Gabriel, “Evinizi, yaşadığınız şehri, anılarınızı kaybettiğinizi hayal edebiliyor musunuz? Bu, her yıl milyonlarca insanın başına geliyor. İnsanlar doğal felaketler nedeniyle hayatlarını geride bırakıp farklı bir bölgede her şeye sıfırdan başlamak zorunda kalıyor. Bu olay, sadece göç edenleri etkilemekle kalmıyor aynı zamanda ekonomiyi sarsıyor, çatışmalar yaratıyor ve dünya çapında kaynakların tükenmesine de yol açıyor. İklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek için hemen harekete geçmemiz hayati önem taşıyor. Bunun için yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak, ekosistemlerimizi korumak ve savunmasız toplulukların dayanıklılığını artırmak gerekiyor. Bunu yaparak sadece gezegenimizi korumakla kalmaz, aynı zamanda herkes için daha güvenli ve istikrarlı bir gelecek de sağlarız. Daha sürdürülebilir bir dünya yaratalım. Tek evimize birlikte sahip çıkalım ve ona iyi bakalım.” şeklinde konuştu.

Kısa Film Yarışması Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan, “Bu yıl 9.'su gerçekleştirilen yarışmanın teması “İklim göçü”, çağımızın en önemli sorunlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu konuda üretilen her bir film bizim için eşsiz ve değerli. Oyuncu, yapımcı, yazar Ruth Gabriel'in bu yıl kanaat önderi olması yarışmaya büyük bir ivme kazandırdı ve filmlerin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladı. Birbirinden güzel filmler finale kaldı ve bu filmler ülkemizde ve dünyadaki festivallere katılarak bu önemli konuya sanat yoluyla dikkat çekmeyi başaracak.” dedi.