Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla 2016 yılından bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması başvuruları sona erdi.İSTANBUL (İGFA) - Sabancı Vakfı’nın toplumsal konuları sanatın gücüyle ve yaratıcı bakış açısıyla bir araya getiren 9. Kısa Film Yarışması’nın başvuruları tamamlandı. İklim değişikliğinin sebep olduğu “İklim Göçü” temasıyla düzenlenen yarışmaya yurt içinden ve yurt dışından toplam 158 film başvurusu yapıldı.

Bu yıl Sabancı Vakfı 9. Kısa Film Yarışması’na Türkiye genelinden başvuru yapılan il sayısı 36'ya ulaştı. En fazla başvuru alınan iller arasında İzmir ilk sırada yer alırken, İzmir’i sırasıyla İstanbul, Ankara, Adana, Diyarbakır takip etti. Yarışma, Kanada'nın Montreal ve Kırgızistan'ın Bişkek şehirlerinde yaşayan yönetmenlerden de başvurular aldı. Toplam 170 yönetmenin başvuruda bulunduğu yarışmaya 18-24 yaş arası genç yönetmenlerin ilgisi ise dikkat çekti.

Ön jüri değerlendirmesinin ardından finale kalan eserler 10 Ocak 2025 Cuma günü açıklanacak ve finalistler arasından dereceye girenler 5 Şubat 2025 tarihindeki ödül töreni ile duyurulacak.

Yarışmanın temasına en uygun şekilde eserini hazırlayan, kriterlere uyan, akılda kalıcı ve yaratıcı bulunan kısa filmlerin birincisi 60 bin TL, ikincisi 40 bin TL, üçüncüsü 25 bin TL ile ödüllendirilecek. Sosyal Etki Ödülü kazanan ise 25 bin TL’nin sahibi olacak.

10 Ocak 2025 Cuma günü açıklanacak finalistler arasından dereceye girenlerin duyurulacağı ödül töreni 5 Şubat 2025 tarihinde İstanbul’da gerçekleşecek.