Sabancı Vakfı’nın 17 yıldır sivil toplumun güçlenmesi ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle sürdürdüğü Hibe Programı’ndan 2023-2024 döneminde faydalanacak projeler belli olduİSTANBUL (İGFA) - Sabancı Vakfı, toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak ve sivil toplumun güçlenmesine olanak sağlamak amacıyla 8 projeye hibe verecek.

Bu yıl ‘iklim değişikliği ile mücadele’ alanında destek verilen proje sayısı 2’ye çıkarken, desteklenen projelerin coğrafi dağılımı da genişledi.

Desteklenen 8 projenin uygulama illeri arasında Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Çanakkale, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Artvin, Şanlıurfa ve Tunceli yer alıyor.

Bir projenin uygulama yeri ise Türkiye geneli olacak.

17 YILDA 231 PROJEYE 76 MİLYON TL’Yİ AŞKIN HİBE DESTEĞİ

Sabancı Vakfı olarak, sivil toplum kuruluşlarını ve çalışmalarını desteklemekten memnuniyet duyduklarını vurgulayan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Yarım asra yakın süredir, ülkemizde toplumsal gelişime ve kalkınmaya katkı sunmak amacıyla faaliyet gösteriyor, kadın, genç ve engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip olmaları için çalışıyoruz. 17 yıldır kesintisiz yürüttüğümüz Hibe Programı ile sivil toplum kuruluşlarının ortaya koyduğu birçok proje ve çalışmayı destekliyoruz. Hibe Programı kapsamında ayrıca, son 2 yıldır ‘iklim değişikliği ile mücadele’ alanındaki projelere de destek vermeye devam ediyoruz. 17 yılda 76 milyon TL’yi aşkın hibe desteği sağladığımız Hibe Programı ile bu sene de 8 projeyi destekleyeceğiz. Sivil toplum kuruluşlarına gereken desteği vermeye, toplumsal sorunların çözümü için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Sabancı Vakfı Hibe Programı’na bu yıl Türkiye’nin 51 ilinden 260 proje başvurusu yapıldı.

Bu yılki projelerle birlikte Sabancı Vakfı’nın Hibe Programı kapsamında bugüne kadar desteklediği proje sayısı ise 231’e ulaştı.

HİBE DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANAN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE PROJELERİ:

Alternatif Medya ve İletişim Derneği’nin “Hak Temelli Yaygın Eğitimler ile İklim Krizi ile Mücadele” projesi,

Çağdaş Drama Derneği’nin “Hayatın İçindeyim” projesi,

Dem Derneği’nin “Sağır Kadın Hak Her Yerde” projesi,

Döngü Kooperatifi’nin “Sürdürülebilir Tarım ile Kırsalda Kadın Liderler: Keten Döngüsü” projesi,

Ev Hanımları Dayanışma ve Kalkındırma Derneği’nin Sabancı Vakfı tarafından bu yıl devam projesi olarak desteklenen “Değişimi Mahallemizden Başlatıyoruz” projesi,

Günbağı Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği'nin “Hayalimdeki Okul” projesi,

Troya Kültür Derneği'nin “Merhaba Sanat” projesi,

Türkiye Alzheimer Derneği'nin "Alz-Bilinç: Alzheimer Hasta ve Yakınları Tıbbi, Sosyal-Yasal Haklar Bilinç ve Farkındalık Eğitimleri" projesi,