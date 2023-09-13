Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda devam eden 2. pist ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların son aşamaya geldiği 2. pistte test uçuşları devam ediyorİSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanında basın açıklaması yaparak çalışmalara ilişkin son bilgileri paylaştı.

Bakan Uraloğlu, ikinci bir pist sayesinde Sabiha Gökçen Havalimanı kapasitesinin ikiye katlayacağını ifade ederek, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistini iniş ve kalkışa müsait duruma getirdiklerini, ILS test ve devreye alma uçuş kontrol çalışmaları ve test uçuşlarının sürdüğünü duyurdu.

3 bin 540 metre uzunluğundaki ikinci pist ile en geniş gövdeli uçakların da havalimanına inebileceğini belirten Bakan Uraloğlu, "1 adet 3 bin 520 metre, 1 adet 3 bin metre ve 1 adet 2 bin 400 metre uzunluğunda 3 adet paralel taksiyolu da proje kapsamındadır. 2. pist ve hızlı çıkış taksi yolları ile pistten orta aprona ulaşımı sağlayan bağlantı taksi yollarına ait inşaat, elektrik ve elektronik imalatlarını da tamamladık. Ayrıca 2. pist yapımının yanı sıra 46 uçak kapasiteli Orta Apron, 40 uçak kapasiteli Kargo Apronu, Teknik blok, itfaiye ve garaj binası gibi 19 bin m2 kapalı alana sahip Üstyapı Tesisleri ve 91 metre yüksekliğinde Hava Trafik Kontrol Kulesi de kazanmış oldu. Yeni hava trafik kontrol kulemiz 9 Ocak 2023 tarihinde hizmete girmişti. O günden itibaren tüm ATM sistemleriyle birlikte 7/24 hava trafik operasyonuna hizmet vermektedir. Kargo Apronu beton kaplama imalatlarımız da devam ediyor" diye konuştu.

ÖNGÖRÜSÜZ VE VİZYONSUZ ELEŞTİRİLER

Sabiha Gökçen Havalimanının yapılışını Tuz Gölüne alabalık tesisi yapmakla özdeşleştirenlere de gönderme yapan Bakan Uraloğlu, "Uçağın inmediği yere havalimanı yapan başka ülke gördünüz mü? diye eleştiri yaptılar. Proje kapsamında inşa ettiğimiz TEM Bağlantı Yolu ve Tüneli çalışmalarına anlam veremeyerek sosyal medyada dağ olmayan yere tünel yaptılar diye yalan yanlış paylaşımlar yayınladılar. Aslında tüm bunlarla kendi öngörüsüzlüklerini, iş bilmezliklerini ve vizyonsuzluklarını ispatladılar" dedi.

Bakan Uraloğlu, 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 11 trilyon dolar ticaret hacimli 67 ülkeye en fazla 4 saat uçuş mesafesinde olmak gibi coğrafi üstünlüğe sahip bir ülke konumunda olduğumuzu vurguladı.

Bu kapsamda 2003 yılında başlatılan Bölgesel Havacılık Politikası ile havacılık sektöründeki kayıp yıllarını telafi etmekle kalmadıklarını belirterek, "Geride bırakılan Ağustos ayında havalimanlarımızda yaklaşık 25 milyon yolcuya hizmet verdik. 2023 yılı ilk 8 ayda ise tüm havalimanlarımızda 143 milyon 360 bin yolcu ağırladık ve 2003 yılında 34 milyon olan yolcu sayısını neredeyse 5'e katladık. Havacılık alanında yatırım ve başarılarımızı devam ettirmeye de kararlıyız. Yozgat Havalimanı ve Bayburt Gümüşhane Havalimanı projelerimizin çalışmaları sürüyor. Kamu Özel İş birliği ile hayata geçirdiğimiz bölgesel havalimanı olacak olan Çukurova Havalimanında da sona geldik. Yine, devletin kasasından bir kuruş çıkmadan yaklaşık 197 milyon Avro yatırım gerçekleştiriyoruz ve 25 yıl içerisinde de 297 milyon 100 bin Avro kira bedeli alacağız" diye konuştu.



Bakan Uraloğlu, havacılık sektöründeki rekor artışların devam edeceğini belirtti.

2023 yılının ilk 8 ayında Sabiha Gökçen Havalimanında yaklaşık 150 bin uçuş trafiği gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 131 bin civarındaydı. Yine geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 19 milyon 700 bin olan yolcu sayısı ise bu yıl 24 milyon 300 bine yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23lük bir artış var ve önümüzdeki yıllarda bu sayının artarak devam edeceğini öngörüyoruz" diye konuştu.