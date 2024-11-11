Konya'da Meram Belediyesporlukick boks sporcusu Sabriye Gür başarılarına bir yenisini daha ekledi. Milli Sporcu, Yunanistan’da düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası’ndan gümüş madalya ile döndü.KONYA (İGFA) - Meram Belediyespor Kulübü gerek yurtiçi gerekse uluslararası müsabakalara damga vurmaya devam ediyor.



Bu kapsamda kulüp sporcusu Sabriye Gür, Yunanistan’ın Atina kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda elde ettiği başarı ile dikkatleri üzerine çekti. Sabriye Gür, ringe çıktığı fullcontact70 kilogramda zorlu mücadelelerin ardından ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

Avrupa’nın bir çok ülkesindenkick boks sporcularının yarıştığı şampiyonada, Sabriye Gür’ün sergilediği performans büyük takdir topladı. Türk sporunun gururu olmaya devam eden Gür, bu önemli başarıyla hem Meram Belediyespor Kulübü’nü hem de Türkiye’yi gururlandırdı. Şampiyonada milli takımımız takım halinde 10 altın, 14 gümüş ve 19 bronz madalya kazanırken ülkemize toplam 43 madalya ile döndüler.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Belediyespor Kulübü sporcularının kendilerini gururlandırmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu başarı, genç sporcularımıza ilham vererek şehrimizde spor kültürünün güçlenmesine de katkı sağlayacaktır. Meram Belediyespor Kulübümüzün vesporcularımızın her zaman yanındayız ve onları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.