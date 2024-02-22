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Avrupa’da doğal gaz yatırımı yapan en büyük 10 şirket arasında yer alan Aksa Doğalgaz, 2023 yılında gerçekleştirdiği 6 bin kilometrelik şebeke imalatıyla hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda sektöründe bir ilke daha imza attı.İSTANBUL (İGFA)- Türkiye’nin en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi Aksa Doğalgaz, sadece bir yılda gerçekleştirdiği 6 bin kilometrelik yatırım ile hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda sektöründe bir ilki gerçekleştirdi.

Ülkenin dört bir tarafına yayılan altyapı faaliyetlerine aralıksız devam eden Aksa Doğalgaz, tüm dağıtım bölgelerinde vatandaşların yaşam kalitesini artırıyor; temiz hava sahasının korumasına, ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunuyor.

Kazancı Holding’in bir iştiraki olarak kuruldukları 2002 yılından bugüne kadar önemli bir başarı öyküsü yazdıklarını ifade eden Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, sadece bir yılda inşa ettiğimiz 6 bin kilometrelik hattımızla şebeke uzunluğunun neredeyse 45 bin kilometreye, ilçe ve belde sayımız ise 260’dan 297’ye ulaştığını kaydetti.

Türkiye'nin 51 merkez ilçe dahil olmak üzere 973 ilçenin 297’sinde sıcacık enerjileriyle var olduklarını belirten Arslan, "Yurdumuzun dört bir köşesine adeta ilmek ilmek ördüğümüz çelik ağlarla vatandaşlarımıza konforlu ve çevreci yakıt doğal gazı güvenle ulaştırıyor, bölge insanımızı daha mavi bir gökyüzünün altında buluşturuyoruz. Ülke ekonomisine sağladığımız tasarrufun, yarattığımız doğrudan ve dolaylı istihdamın her geçen yıl artması ise Aile’mizi gururlandırıyor. Dağıtım bölgelerimizde hizmet veren 175 ofisimiz ve 4 bini aşkın personelimizle yaşamın neredeyse her alanına dokunmak, hayallerimizi gerçeğe dönüştürürken motivasyonumuzu artırıyor” dedi.

Arslan, Aksa Doğalgaz olarak iklim değişikliğinin etkileriyle mücadelede alternatif yakıt ve enerji kaynaklarının önemine inandıklarını ve bu alandaki Ar-Ge çalışmalarına yoğunluk verdiklerini açıkladı. Arslan, bu kapsamda yürüttükleri Ar-Ge çalışmalarını anlattı.