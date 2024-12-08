İstanbul’da park yeri bulma sorunu her geçen gün büyüyerek hem sürücüler hem de şehir trafiği üzerinde büyük bir yük oluşturuyor. Her gün 3 milyon sürücü park yeri ararken 23,5 milyon dakika kaybediliyor!İSTANBUL (İGFA) - Visa ve Stanford Üniversitesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği "Megaşehir Çağında Ulaştırmanın Geleceği" başlıklı küresel ulaşım araştırması üzerine açıklama yapan ISSD Yönetim Kurulu Başkanı Çağrı Yüzbaşıoğlu, “New York’ta sürücüler park yeri bulmak için ortalama 12 dakika harcarken, Paris’te bu süre 15 dakikaya kadar çıkıyor. Londra ve Tokyo’da da benzer oranlar görülüyor. İstanbul’un ortalama 8.1 dakikalık süresi, bu şehirlerin altında olsa da sürücü sayısının yüksekliği nedeniyle toplamdaki kayıp süre oldukça büyük bir sorun teşkil ediyor.” bilgisini verdi.

ISSD’DEN AKILLI ÇÖZÜM: MANGO-PARK

Park sorununa yönelik yenilikçi çözümler geliştiren ODTÜ Teknokent firması ISSD’nin, İstanbul’un park yeri krizine çözüm getirmek için yeni bir sistem üzerinde çalıştığını belirten Yüzbaşıoğlu, bu alanda geliştirilen “Mango-Park” uygulamasının yakın zamanda devreye alınacağını duyurdu.

Yüzbaşıoğlu, “ Mango-Park ile sürücüler, park alanlarının doluluk oranını mobil cihazlarından anlık olarak takip edebilecek ve park yerlerini önceden rezerve edebilecekler. Bu sistem sayesinde hem park yeri arama süreleri kısalacak hem de trafik yoğunluğu azalacak. İstanbul gibi bir şehirde, bu tür çözümler zaman ve enerji kaybını önlemede kritik rol oynayacak.” Şeklinde konuştu. Yüzbaşıoğlu, Mango-park sisteminin çevresel etkileri de olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.

TEKNOLOJİYLE ZAMAN KAZANDIRAN YÖNETİM

ISSD’nin geliştirdiği bu sistemle, sadece yol kenarı park alanlarını değil, kapalı otoparkları da tek bir merkezden yönetmeyi hedeflediklerini açıklayan Yüzbaşıoğlu, “ Gerçek zamanlı veri ve adaptif trafik çözümleri sayesinde İstanbul gibi kalabalık şehirlerdeki park yeri arama sürelerini minimuma indirerek yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyoruz. Şehirlerimizi daha yaşanabilir kılmak ve kaybolan zamanı geri kazanmak için bu tür çözümler zorunlu hale geldi. Mango-Park ile sadece İstanbul’da değil, diğer şehirlerimizde de fark yaratmayı hedefliyoruz" diye konuştu.