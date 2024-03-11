Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Nilüfer’in, ünü artık Avrupa’ya yayılan Gölyazı Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Gölyazı’nın turizm potansiyelinin daha da artması için bazı düzenlemelere ihtiyaç olduğunu söyleyen Özdemir, “1 Nisan’dan sonra başka bir Gölyazı olacak” dedi.BURSA (İGFA) - CHP’nin Nilüfer Belediye BaşkanAdayı Şadi Özdemir, Japon Seyahat Acentaları Birliğince "Avrupa'nın en güzel 30 kasabası" arasında gösterilen Gölyazı’da vatandaşlarla birlikte güzel bir gün geçirdi. Bursa'nın en zengin antik yerleşim yerlerinden biri olan Gölyazı’yı gezen Şadi Özdemir hem ziyarete gelenlerle hem de Gölyazı halkıyla sohbet etti. Gölde eşi Nuray Özdemir ile birlikte kayıkla da gezen Şadi Özdemir, bu kadar çok güzellikleri bir arada barından Gölyazı’nın hak ettiği yere gelmesi için, göreve geldiklerinde yeni projeler hayata geçireceklerini söyledi. Özdemir, “Gölyazı, Bursa’nın en güzel mahallelerinden biri. Ancak burada gördüğüm kadarıyla çok problem var. Özellikle hafta sonları çok turist geliyor. Çevre illerden Gölyazı’ya gelen çok kişi var. Bu ilgiyi gösteren turistlere, kaliteli bir hizmet verilmeli. Örneğin yiyecek satışı yapılan alanlarda düzenleme şart. Buralar daha nitelikli hale getirilmeli. Biz göreve geldiğimizde sorunların çözümü için Gölyazı halkının yanında olacağız” dedi.

Gölyazı’nın turizm potansiyelinin tam anlamıyla değerlendirilemediğini gördüğünü söyleyen Özdemir, “Gölyazı, tarihi ve doğasıyla harika bir yer. Burada turizmi daha da canlandıracak projeler hazırlıyoruz. Öncelikle gölü korumalıyız, göldeki yaşam sürmeli ki, buradan ekmek parasını kazananlara kaynak olsun” dedi.

Gölyazı’ya bir kere gelenin hep gelmek istediğini söyleyen Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, “Gölyazı’yı görmeyenler mutlaka gelsin, bu güzelliğin tadını çıkarsın. Bu güzelliklerden herkes faydalansın diye çaba gösteriyoruz. 1 Nisan’dan sonra başka bir Gölyazı olacak” diye konuştu.