CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, daha çok amatör spor kulüplerini destekleyeceklerini belirterek, “Amatör spor kulüpleri geliştirilmeli ki daha çok genç spor yapsın” dedi.BURSA (İGFA) - CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ile birlikte amatör spor kulübü temsilcileri ile buluştu. Karaman Dernekler Yerleşkesi’ndeki görüşmede Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı ve Amatör Spor Kulüpleri Derneği (NASK) Başkanı Osman Uçar’ın yanı sıra bu derneğe üye spor kulüplerinin temsilcileri katıldı.

Programın açılışında konuşan Uçar, 32 amatör spor kulübünün derneğe üye olduğu belirterek, amaçlarının gençleri sporla buluşturmak olduğunu vurguladı. Burada çok fazla kişiye hitap ettiklerini söyleyen Uçar, daha büyük sahalarla, daha fazla kişiye hitap edebileceklerini ve daha çok gencin spor yapabileceğini ekledi.

Daha sonra amatör spor kulübü temsilcileri tek tek kendilerini tanıttı. Yaşadıkları sorunlardan bahseden spor insanları, taleplerini dile getirdi. Tesis konusundaki isteklerini aktaran amatör kulübü temsilcileri, uyum içinde çalışarak sorunları aşabileceklerini ifade etti.

CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir de amatör spor kulüplerini desteklemenin öneminden bahsetti. Daha çok amatör spor kulüplerini destekleyeceklerini belirten Özdemir. “Amatör spor kulüpleri geliştirilmeli ki daha çok genç spor yapsın” dedi.

Birlikte hareket etmenin ve örgütlenmenin önemini anlatan Özdemir, bu şekilde daha kuvvetli olunabileceğini vurguladı. Amatör spor kulübü temsilcilerinden 5 yıllık hedefler belirlemeleri çağrısında bulunan Özdemir, bu konuları düzenleyecekleri bir çalıştayda da ele alabileceklerini ifade etti. Kulüplerin gelirlerini, bütçe ve tesis sorunlarını çözmelerinin gerektiğine dikkat çeken Özdemir, göreve geldikten sonra tüm konuları konuşacaklarını ekledi.