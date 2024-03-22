CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, CHP Gürsu Belediye Başkan Adayı Haşim Öztürk ile birlikte Gürsu Yusufelililer Derneği’ni ziyaret ederek dernek üyeleriyle buluştu. Haşim Öztürk için destek isteyen Şadi Özdemir, “Bursa’nın her ilçesinin Nilüfer gibi olması için seçimlerde desteğinizi bekliyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Nilüfer’deki yoğun programının ardından günü, Gürsu’da tamamladı. CHP Gürsu Belediye Başkan Adayı Haşim Öztürk’e destek olmak için Gürsu’ya giden Şadi Özdemir, Gürsu Yusufelililer Derneği temsilcileriyle bir araya geldi. Dernek lokalindeki buluşmada CHP Gürsu İlçe Başkanı Muhammet Aydın, CHP Gürsu Belediye Başkan Adayı Haşim Öztürk, CHP eski Milletvekili İlhan Demiröz, Gürsu Yusufelililer Derneği Başkan Vekili Ayhan Bakır ile dernek üyeleri yer aldı.

Nilüfer’deki seçim kampanyası hakkında konuşan Şadi Özdemir, kentsel dönüşümden tarımsal üretime kadar birçok alanda yapacakları hizmetlere değindi. Nilüfer’in çok kıymetli bir ilçe olduğunu, herkesin Nilüfer’de yaşamak istediğine dikkat çeken Şadi Özdemir, Gürsu’nun da Nilüfer gibi olması için tercihlerini Haşim Öztürk’ten yana kullanmalarını istedi. Şadi Özdemir, “Nilüfer, insani gelişme endeksine göre Türkiye’de 8. sırada yer alıyor. Bu kadar güzel bir kent olduğu için de herkes Nilüfer’de yaşamak istiyor.

Herkes Nilüfer’de yaşamıyor olabilir ancak sosyal demokrat yönetim anlayışıyla Bursa’nın her yerini Nilüfer gibi yapabiliriz. Bunun için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Büyükşehir belediyesi için Mustafa Bozbey’e, Gürsu için de Haşim Öztürk’e desteğinizi bekliyoruz. Diğer ilçeleri de kazandığımızda iyi bir takım oluruz, birlikte çok güzel işlere imza atarız” diye konuştu. Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Şadi Özdemir, ardından CHP Gürsu Belediye Başkan Aday Haşim Öztürk ile birlikte kahvehaneleri ziyaret ederek, destek istedi.