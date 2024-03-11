Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, TÜYAP Kitap Fuarı’nın son gününde fuarı gezdi. Gençlerle ve öğrencilerle fuarda sohbet eden Özdemir, onlara kitap hediye ederek, mutlaka kitap okumalarını tavsiye etti.BURSA (İGFA) - CHP’nin Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, bu yıl 21. kez düzenlenen TÜYAP Kitap Fuarı'nı ziyaret ederek kitapseverlerle buluştu. TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarı eşi Nuray Özdemir ve CHP PM Üyesi Gamze Taşer ile birlikte gezen Özdemir, Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün standını da ziyaret ederek yayınları inceledi.

Şadi Özdemir, bir çok yayınevinin standını gezerek seçim çalışmaları nedeniyle biraz uzak kaldığı kitaplarla özlem giderdi. Eşiyle birlikte yeni kitaplar alan Özdemir, fuarı gezen öğrencilere de kitaplar hediye etti. Öğrencilerle sohbet ederek kitap okumaları önerisinde bulunan Özdemir, “Kitap okumak size yeni bilgiler, yeni fikirler kazandırır, zihinsel kapasitenizi artırır. Mutlaka kitap okuma alışkanlığı edinmelisiniz” dedi.

Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, CHP eski milletvekili ve gazeteci yazar Mustafa Balbay’ın imza gününe de katıldı. Özdemir, bir süre sohbet ettiği Mustafa Balbay’a “100 yıla bakış” isimli kitabını imzalattı.