Türk sinemasının efsane ismi Sadri Alışık’ın hayatını konu alan ve heyecanla beklenen Sadri Alışık (Kahkaha ve Hüzün) filmi 28 Kasım’da izleyiciyle buluşacak.İSTANBUL (İGFA) - Duyurulduğu andan itibaren büyük heyecan uyandıran Türk sinemasının efsane ismi Sadri Alışık’ın hayatını konu alan filmin vizyon tarihi belli oldu.

Alışık’ın unutulmaz yaşamını beyazperdeye taşıyacak film, 28 Kasım 2025 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak. Yapımcılığını Sev Yapım’ın, yaratıcı yapımcılığını ise Sadri Alışık Kültür Merkezi'nin (SAKM) üstlendiği film, yönetmen koltuğunda ve senaryosunda Özer Feyzioğlu’nu konuk ediyor. Sadri Alışık’ın Türk sinemasına kattığı eşsiz değer, sanatçının büyük aşkı Çolpan İlhan ve oğlu Kerem Alışık’la olan ilişkisiyle birlikte özel hayatındaki pek çok bilinmeyen yönü de izleyicilere sunulacak.

Sadri Alışık’ın 100. doğum yılına özel olarak hazırlanan bu proje hem onun mirasını yaşatacak hem de yeni nesillere Alışık’ın renkli ve etkili dünyasını tanıtacak. Filmin çekimlerine yaz aylarında başlanacak ve kadrosunda yer alacak isimlerle ilgili görüşmeler de kısa sürede yapılacak.