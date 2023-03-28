İstanbul Bakırköy’de sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ortak olduğu balık restoranında vurularak öldürülmesine ilişkin 20 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Yeşilköy’de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesine ilişkin 20 sanığın yargılandığı davaya 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada 7 sanık tutuklu bulundukları cezaevinden getirildi. Ayrıca bir kısım tutuksuz sanık da mahkemede hazır bulundu. Mahkemeye ayrıca müşteki Ece Erken, müşteki Celal Mahmutyazıcıoğlu ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanıklar dinlendi.

“Fatih, Ece ile görüşmesi gerektiğini söyledi”

Tanık olarak dinlenen Sezer Çakır beyanında, “Ece yakın arkadaşımdı. Taziye için evine gitmiştim. Sanıklardan Fatih Sipahi’yi tanırdım ortak arkadaşımız vardı. Fatih ben Ece’nin evindeyken beni aradı. Ece’yle görüşmesi gereken önemli bir konu olduğunu söyledi. Yaptığımız görüntülü konuşmada Fatih Seccad’ın olaydan sonra kendisinin evine geldiğini ve konuştuklarını anlattı. Seccad ona, Şafak’ı önce balıkçıda gördüklerini, sonra Galeria’ya gidip silah temin ettiklerini ve Yeşilköy’e dönüp olayın gerçekleştiğini söylemiş. Fatih de organizedeki Hüseyin isimli bir komisere bunu söylediğini söyledi” dedi.

Sanık Seccad Yeşil söz alarak, Fatih Sipahi ile arasında böyle bir konuşma olmadığını ve tanığın yalan söylediğini öne sürdü. Bir kısım sanık avukatları söz alarak, Fatih Sipahi’nin hiçbir aşamada bu şekilde ifade vermediğini, tanığın yalan söylediğini ifade ederek, suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Müşteki Ece Erken beyanında, "Organizeden komiser Hüseyin’in dinlenmesini istiyorum. Çünkü Fatih onunla konuştuğunu söyledi. Hatta Fatih ertesi gün yine arayıp bana ’Silivri’ye gideceğim, Seccad Yeşil’i yakalatacağım’ dedi. HTS kayıtlarının çıkarılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

“ Her şey ortaya çıkacak”

Tanık Sezer Çakır’ın salondan çıkmasının ardından yeniden söz alan Ece Erken, "Sezer Çakır, Fatih ile yazışmalarını attı. Delil olarak mahkemeye sunmak istiyorum. Yeni elime geçti. Böylelikle her şey ortaya çıkacak." Dedi.

Ece Erken’in avukatı, “Sezer Çakır, Fatih Sipahi ile olan Instagram yazışmalarını bulup müvekkilime göndermiş. O konuşmalarda Fatih Sipahi ’Kimseden korkum yok adalet yerini bulsun. Yarın operasyon olacak’ yazmış. Burada asıl konuşulması gereken şey Fatih Sipahi neden ifadesini değiştirdi” dedi.

“Ben silah temin etmedim”

Tutuklu sanık Abdulkadir Kara savunmasında, “15 aydır tutukluyum. Kimseye hakkını helal etmiyorum. Bir selam verdim konu nerelere geldi. Kadir benden gece 23.30’da silah istese onun yalnız bırakmazdım. Ona engel olurdum. Çünkü ailesini tanıyorum. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim ben Kadir’e silah temin etmedim. Olaydan sonra kendisiyle iki defa görüştüm olay farklı yerlere gitti. İkinci günün sonunda maktulün öldüğünü öğrendim. Bana silah temin ettiğime dair müşahhas bir delil getirsinler ben vereceğiniz cezaya razıyım" ifadelerini kullandı.

“Silah patlar patlamaz orayı terk ettim”

Tutuklu sanık Seccad Yeşil savunmasında, “Haksız yere tutukluyum. Hasbelkader bir toplantıya katıldım. O toplantıda uzlaşı oldu. İlk görüşmede uzlaşı ile masadan ayrılmamız benim sayemde oldu. Ben sonrasında Şafak ağabeyi tehdit etmedim. Şafak abi ile benim hiçbir husumetim yoktu. Küfür üstüne olan bir olay bu. Olay anında da ben ’Dur yapa Kadir ateş etme diyorum orada’ silah patlar patlamaz orayı terk ettim. Öldüğünü duyduğumda çok üzüldüm" diye konuştu. Müşteki Ece Erken sanığın sözlerine sinirlenerek, "Dinlemiyorum" dedi ve duruşma salonundan ayrıldı.

“Benim yüzümden insanlar mağdur oldu”

Sanık Kadir Yasak savunmasında, “ Ben Suphi’den normalde de para istesem alırdım. Bu konunun yağmayla ilgisi yok. Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu tasarlayarak öldürmek istesem orada onu yapardım. Yaralama niyetimde olsa hemen yapardım. Kimse yaralama ya da öldürme niyeti olsa oturup çay içmez. Ben hiç bir ifade vermesem kamera kayıtlarından yine her şey ortada, şeffaflıkla size her şeyi anlattım. Bir suç işledim diye yapmadığım şeyleri kabul etmem. Küfürleri kim duysa tepkisiz kalamaz. Gözümün içine baka baka kimse bana küfür edemez bende sinirlendim. Herkeste bir iddia var ama olayın ortasındaki kişi benim, sanki ben ölmüşüm gibi, benim yüzümden insanlar mağdur oldu” dedi.

“Şafak’ın nasıl oturup kalkacağını nasıl organize ediyorum”

Sanık Ali Yasak savunmasında, “Ben geçen mahkemede bütün düşüncelerimi ifade ettiğime inanıyorum. Ben ilk gün ne söylüyorsam onları söylemeye devam edeceğim. Benim yaşam tarzım belli yaptığım ticaret belli 65 bin TL için böyle bir şey yapmam, ben her şeyi organize ediyorum diyelim Şafak’ın nasıl oturup kalkacağını nasıl organize ediyorum. Ben oraya silahsız gidiyorum. O görüntünün hoş görünmediğinin farkındayım. Ben bir saniye içinde en mantıklı hareketi yaptığıma inanıyorum. Ben kimsenin elinde patlatan bir silahı alamam. Bu işte suçsuz olmak için bir mermi yemem lazımsa orada bulunan herkes en az benim kadar suçludur” şeklinde konuştu. Mahkeme heyeti eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 7 Haziran’a erteledi.

Olayın geçmişi

Sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak 2022 tarihinde Yeşilköy’de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay sonrası yürütülen soruşturma çerçevesinde 16 Mayıs’ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, 19 sanığın 10’u hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti.