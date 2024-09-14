Eşi merhum Milletvekili Hasan Bitmez’in adının verdiği parkın açılış programında konuşan Safiye Bitmez, “Hasan Bitmez’in yaşamının büyük bir bölümünün geçtiği bu şehirde isminin yaşatılmasına vesile olduğu için tüm İzmitlilere teşekkür ediyorum” dedi KOCAELİ (İGFA) - Merhum Milletvekili Hasan Bitmez’in eşi Safiye Bitmez eşinin adının yaşatılacağı parkın açılış töreninde yaptığı konuşmada, “İnce ve nazik davetinden dolayı Hasan Bitmez’in yaşamının büyük bir bölümünün geçtiği bu şehirde isminin yaşatılmasına vesile olduğu için İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e, çalışma arkadaşlarına ve tüm İzmitlilere teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i, Saadet Partimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili Bülent Kaya beyi, değerli milletvekillerini ve tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum.

“KİMSEYİ AYRIŞTIRMAZDI”

Bugün Hasan Bitmez’in hatırasını yaşatmak için buradayız. O ömrünü davasına vakfeden bir insandı. Onun davası iyilik davası, ahlak davası, adalet davasıydı. Hayatı boyunca ahlak ve adalet kelimelerini levha gibi yüreğinde taşıdır. İnsanı esas alır herkes için çalışırdı. Kimseyi ayrıştırmazdı. Mücadele içinde geçen hayatıyla gurur duyduğum Hasan Bitmez’in son nefesini veriş şekliyle de gurur duyuyorum.

“RAHMETLE YAD EDİYORUM”

Son nefesini Filistin meselesini, Gazze’de yaşanan katliamı haykırarak verdi. Bu şereflerin en yücesi. Şahadeti İsrail’in vahşetini dünyaya duyurmaya vesile olan eşim Hasan Bitmez’i sizlerin huzurunda rahmetle yad ediyorum. Hasan Bitmez adının bir parka verilmesini de zarif ve dokunaklı bulduğumu ifade etmek istiyorum. Belediye başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.