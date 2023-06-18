Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK SAGE tarafından milli imkanlarla geliştirilen Hassas Güdüm Kiti-82’nin (HGK-82) Bayraktar Akıncı’dan yapılan test atışını başarıyla tamamlamasından gurur duyduklarını belirterek, hassas güdüm kitlerinin SİHA’larda kullanılmasıyla Türk savunma sanayisi daha güçlü hale geleceğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden HGK ile güdümlü hale getirilen MK-82 mühimmatıyla havalanan Bayraktar Akıncı, atış testi icra etmek üzere belirlenen noktaya yol aldı.

Akıncı’nın ateşlediği HGK-82, belirlenen hedefi başarıyla vurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Mehmet Fatih Kacır, HGK-82 silah sisteminin tasarım, entegrasyon ve üretimini başarıyla tamamladıktan sonra ilk kez bir insansız hava aracından atıldığını belirterek, “Milli Teknoloji Hamlesi’nin meyvesi olan milli mühimmatlarımızın tam entegrasyonla çalışması, başarılı olmasından gurur duyuyoruz. Hassas güdüm kitlerinin SİHA’larda kullanılmasıyla Türk savunma sanayisi çok daha güçlü hale gelecek” ifadelerini kullandı.

HER TÜRLÜ HAVA KOŞULUNDA KULLANILIYOR

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, BRU 57 adaptörü ile çoklu atılabilen bir güdüm kiti olan HGK-82’in mevcut güdümsüz genel maksat bombalarına hassas vuruş yeteneği kazandırdığını anlatan Kacır, “Her türlü hava koşulunda kullanılabilen, gece ve gündüz ayrımı olmadan hareketli nesneleri vurabilen bir mühimmattan bahsediyoruz. Milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen HGK-82 sistemi, savunma sanayisinde tam bağımsızlık iddiamız açısından oldukça önemli. Milli Teknoloji Hamlesi ile ülkemizde son dönemde savunma sanayisinin millileşmesine yönelik yapılan çalışmaların neticelerini en güzel şekilde almaya devam edeceğiz.” dedi.