Konya Selçuklu Belediyesi bünyesindeki Selçuklu Aile Gelişim Merkezi (SAGEM), “Aile Yılı” kapsamında aileleri bilinçlendirmeye yönelik etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor.KONYA (İGFA) - SAGEM bu kapsamda ailelerin ve çocukların yaz dönemini daha verimli geçirmeleri amacıyla “Tatilde Aile Olmak; İletişim, Etkinlik ve Gelişim Önerileri” adlı bir seminer düzenledi. Katılımın yoğun olduğu seminerin son kısmında katılımcılar grup çalışması da gerçekleştirdi.

Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Tuğba Karaboğa tarafından verilen seminerde, okulların kapanması ile birlikte yaz tatilini çocuklar için hem verimli hem de eğlenceli hale getirmenin yolları üzerinde duruldu. Seminerde ailelerin çocuklarıyla birlikte geçirecekleri zamanı nasıl daha nitelikli kılabilecekleri, tatilde yapılabilecek gelişimsel etkinlikler, dijital çağın getirdiği ekran bağımlılığı gibi risklerle baş etme yolları, günlük yaşam içinde eğitici, eğlenceli ve bağ kurucu etkinlik önerileri sunma konuları işlendi.

Ailelerin yıl boyunca gerek iş hayatı gerekse okul temposu yoğunluğundan kaynaklı zaman zaman bir araya gelemedikleri bu yüzden yaz tatilinin birlikte vakit geçirmek için önemli bir fırsat olduğu belirten Psikolojik Danışman Karaboğa, Çocukların hafızasında iz bırakan şeylerin pahalı tatiller ya da büyük hediyelerin olmadığını, aileleri ile birlikte geçirdikleri anlamlı zamanlar olduğunu söyledi. Karaboğa seminerde bu anlamlı zamanları çoğaltmanın yolları ailelere anlattı.

SAGEM düzenlediği bu seminer ile ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte geçirecekleri yaz tatilini daha verimli, anlamlı ve dengeli planlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.