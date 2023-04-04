Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), işitme engelli bireylerin aşçılık eğitimi alabilmesi amacıyla hayata geçirilen "Sağır Şefler Dünya Mutfağını Öğreniyor" adlı uluslararası atölye çalışmasına ev sahipliği yapıyor.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumlarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), işitme engelli bireylerin aşçılık eğitimi alabilmesi amacıyla hayata geçirilen "Sağır Şefler Dünya Mutfağını Öğreniyor" adlı uluslararası atölye çalışmasına ev sahipliği yapıyor.

Erasmus+ Mesleki Eğitim Projesi kapsamında gerçekleşen, İtalya, İsveç ve Portekiz’in proje ortağı olduğu çalışmada DEÜ; dünyaca ünlü şefleri Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün uygulama mutfaklarında üç gün boyunca ağırlayacak.

5 Nisan'a kadar devam edecek olan etkinlik kapsamında, dünya mutfaklarından oluşturulacak farklı sunumlar, daha sonra açık erişimli dijital öğrenme materyallerine dönüştürülecek. Etkinliğin ilk gününde, ŞefBerndMalter ve Şef RalfBernhardMeneghini, İsveç, Portekiz ve İtalya mutfağından örnekleri DEÜ’lü öğrencilerle birlikte hazırladılar.

İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ HAZIRLANACAK

Alman, İtalyan, Portekiz, İsveç ve Türk mutfağından sunumların hazırlanacağı atölye çalışmasında, kayıt altına alınan üretim süreçleri proje kapsamında öğretim materyali olarak kullanılacak. Engellilerin eğitimini kolaylaştırıcı ve erişilebilir olması amacıyla etkinlikler planlayan ve bu yönde çalışmalar yürüten İzmir merkezli Mavi Pencere Özel Eğitim Derneği’nin yürütücülüğünde gerçekleşen projede, ünlü şefler dünya mutfaklarından seçkin örnekleri öğrencilerle hazırlayacak. Proje kapsamında işitme engelli bireylere, farklı ülke mutfaklarını öğretecek öğretim müfredatı, müfredata yönelik uzaktan öğretim sistemi, eğitim içerikleri ve mesleğe yönelik işaret dilinde bir mesleki terminoloji sözlüğü hazırlanacak.

MUTFAĞA ÖĞRENCİLER DE GİRİYOR

Projeyi ve DEÜ’nün ev sahipliğini değerlendiren DEÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Gümüş, “Fakültemiz ev sahipliğinde düzenlenen ve gastronomi alanında dünyaca ünlü şeflerin yer aldığı uluslararası bir atölyeye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sayede Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerimizi de dünya mutfaklarının seçkin örnekleri ve özgün reçeteler ile buluşturuyoruz. Üç gün devam edecek etkinlik boyunca şefler ile birlikte öğrencilerimiz de mutfağa girmiş ve onların tecrübelerinden yararlanma fırsatı elde etmiş olacak. Kayıt altına alınan etkinlik içeriği sonrasında Türk işaret dili çevirisi ile desteklenerek açık erişimli dijital öğrenme materyaline dönüşecek. Araştırma Üniversitemizin uluslararasılaşma misyonu doğrultusunda bu çabalarımızı sürekli destekleyen başta Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Nükhet Hotar olmak üzere; iş birlikleri için Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürümüz Prof.Dr.Özlem Çakır’a teşekkür ediyorum” bilgisini paylaştı.