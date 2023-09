AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Mardin’e yapmış olduğu ziyarete ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın gerçekleştirdiği ‘2023 Şehir Buluşmaları’ programı ile birlikte gün boyu devam eden ziyaret ve toplantılarının Mardin adına büyük katkılar sağladığını dile getiren AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, “Özellikle inşa süreçleri devam eden 750 yataklı Mardin Şehir Hastanesi, Derik ve Dargeçit’te bulunan sağlık kuruluşlarının bir an önce hayata geçirilmesine yönelik Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca tarafından verilen talimatlar büyük önem arz etmektedir. Sağlık Bakanımızın Mardin’ de kalp ameliyatı yapılmasına yönelik talimat vermesi ayrı bir heyecan yaratırken, Nusaybin İlçesi’nde 30 ünitlik ağız ve diş sağlığı merkezinin yanında tekrar yapımı devam eden Midyat ağız ve diş sağlığı merkezinin tamamlanmasının ardından bu alanda büyük rahatlamaların olacağını belirtebiliriz. 11O yataklı Kızıltepe Devlet Hastanesi ek binasının da yapım çalışmaları devam ediyor. Buranında ivedilikle tamamlanmasına yönelik talimatlarını veren Sağlık Bakanımız Mardin’e vermiş olduğu değeri bir kez daha ortaya koymuş oldu.”

Midyat Devlet Hastanesi bünyesinde ek acil binasının da müjdesini veren Sağlık Bakanımız halkımız tarafından büyük takdirle karşılandı. Tüm sağlık kuruluşlarımızın bir an önce tamamlanması ve doktor sıkıntısı olan yerlere gerekli atamaların yapılmasıyla birlikte halkımız daha rahat bir nefese kavuşacaktır. AK Parti kurulduğu günden beri sağlık alanında büyük hamlelere imza atmıştır ve atamaya devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda doğu batı ayırımı yapılmaksızın ülkemizin her bir bölgesine sağlık hizmetleri aktarılmaktadır. Türkiye yaptığı yerli ve milli hamlelerle Pandemi süreci dâhil olmak üzere her zorlu virajdan başarıyla çıkarak tüm dünyaya örnek bir ülke haline geldi. Sayın Bakanımıza ülkemiz ve Mardinimiz adına şimdiye kadar yapmış oldukları her çalışmadan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.”