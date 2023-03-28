Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete'de bugün yayımlanan personel alımı ilanına göre; 6 bin 69 hemşire, bin 530 ebe, bin 494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21 bin 709 sağlık teknikeri KPSS ile alınacak.

Deprem bölgesindeki 10 il için 3 bin 358 hemşire, bin 27 ebe, 400 sağlık lisansiyeri, 507 sağlık teknisyeni ve 3 bin 767 sağlık teknikeri olmak üzere 9 bin 59 sözleşmeli sağlık personeli ve 2 bin 832 sürekli işçi, toplamda 11 bin 891 personel istihdam edilecek.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

Adaylar, tercihlerini 28 Mart-03 Nisan 2023 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre Ö̈SYM’nin internet sitesi üzerinden http://ais.osym.gov.tr yapabilecek.

Söz konusu ilanın detaylarında alım yapılacak pozisyonlara ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Öte yandan sosyal medya hesabından işçi alım başvurularının İŞKUR tarafından tamamlanmış olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"Kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca Noter huzurunda yapılacaktır" bilgisini paylaştı.