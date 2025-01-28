Son günlerde sıkça gündeme gelen Aile Sağlığı Merkezleri ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'ndan ilginç bir paylaşım geldi. Paylaşımda Aile Sağlığı Merkezleri'nde verilen hizmetlere dikkat çekildi.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı bilgilendirici paylaşımlarında bu kez Aile Sağlığı Merkezleri’nde verilen hizmetleri sıraladı.

Aile hekimleri tarafından muayene edilip hastanelerde ilgili bölümlere MHRS sistemi üzerinden yönlendirilen vatandaşlardan katılım payının yüzde 50 indirimli olarak alınacağının altı çizilen bilgilendirme paylaşımında, "⁠İndirimli katkı payı sistemi, MHRS’ye dijital entegrasyonla çalıştığı için MHRS sistemi dışında herhangi bir kağıda yazılarak yapılan sevklerde yüzde 50 indirim kotası uygulanamamaktadır. ⁠⁠Aile hekimlerimiz halihazırda hastanelerimizde kendilerine tanımlı olan yüzde 10 MHRS randevu kotasını kullanmaktadır. Vatandaşlarımız tarafından yapılacak başvurular neticesinde bu kotada doluluk yaşanmaya başladığında, Bakanlığımız söz konusu kotayı kademeleri olarak artıracaktır" ifadeleri yer aldı.