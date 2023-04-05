Ankara Büyükşehir Belediyesinin “Yarışmayla Ankara” sloganı ile açtığı “Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekânı” ile “Ulus Modern Kültür ve Sanat Merkezi” yarışmalarının projeleri e-kitap olarak Başkentlilerin erişimine açıldı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesinin “Yarışmayla Ankara” sloganı ile Başkentlilerin görüşlerine başvurduğu Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi tarafından yürütülen “Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekânı” ile “Ulus Modern Kültür ve Sanat Merkezi” yarışmalarının projeleri e-kitap hâline getirildi.

“Yarışmayla Ankara: Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekânı, Ulus Modern Kültür ve Sanat Merkezi” kitabına Ankara Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinden ve “https://s.ankara.bel.tr/files/2023/03/08/8074539e5a56700c5fc57c480ddcd14a.pdf” adresinden ulaşılabiliyor.

HEM YARIŞMA SÜRECİ HEM DE ÖDÜL KAZANAN PROJELER ANLATILIYOR

Kitapta, “Yarışmayla Ankara” kapsamında açılan ilk iki yarışma anlatıldı. Covid-19 salgını sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anılması amacıyla açılan anma mekânı yarışmasının; nitelikli sonuçları, ödül alan tüm projelerin çizimleri, görselleri ve mimari proje raporları bir araya getirildi.

Ulus’ta, geçirdiği yangın sonrası yıkılan Modern Çarşı’nın yerinde gerçekleşecek Ulus Modern Kültür ve Sanat Merkezi yarışması ile elde edilen ve bölgenin fiziksel altyapısı ve sosyal dokusunu dikkate alan projeler arasından ödül alan tüm projelerin çizimleri, görselleri ve mimari proje raporları yer alıyor.

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI DAİRESİ YAYIN DİZİSİNİN İLK KİTABI

Kale bölgesinden başlayarak tüm Ulus’a sirayet eden, oradan Yenişehir bölgesinde doğru uzanan tarihi ve doğal alanlarındaki dönüşümün önemli araçlarından biri olan “Yarışmayla Ankara” sürecini anlatan ve Müge Cengizkan editörlüğünde hazırlanan yayın dizisinin ilk kitabı, önemli ve değerli bir belge olarak Ankaralıların beğenisine sunuldu.