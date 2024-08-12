Sahim-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, Sağlık Bakanlığı’nın yeni ek ödeme yönetmeliğinin, eski yönetmelikle nerdeyse aynı olduğunu, yapılan değişikliklerin mevcut haksızlığı değiştirmediğini dile getirerek, tepki gösterdi.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ek ödeme yönetmeliği, 6 Ağustos 2024 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanmıştı.

Sahim-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, yayımlanan bu düzenlemenin, önceki yönetmeliğin gözle görülmeyen değişikliklerle 'yeni' olarak sunulması ve sınırlı sayıda değişikliğin hukuka aykırılıkları gidermeye yönelik olmaması, yönetmelikte herhangi bir iyileştirme yapılmadığını gösterdiğini söyledi.

YÖNETMELİK DEĞİŞİYOR HAKSIZLIK DEĞİŞMİYOR!

Yönetmelikte hukuka aykırılıkların giderilmediğini ve Danıştay tarafından iptal edilen hükümlerin aynen yer aldığını belirten Akarken, "İptal edilen eski yönetmeliğin neredeyse birebir aynısı olan yeni bir yönetmelik yayımlandı. Yüksek Mahkemenin iptal ettiği hükümlerin tekrar getirilmesi, demokratik hukuk devletine uygun bir usul değildir. Bu nedenle, yönetmeliğin yürürlüğünün durdurulması için iptal davası açıyoruz. Sağlık kurum çalışanlarımız, hekim, uzman hekim,,diş hekimi uzman diş hekimi 39 sağlık branşında personel, YHS, THS, GİH görevlerini yürütmektedir. İptal edilen mağduriyetler yeniden tesis edilerek, yeni maddi ve hukuki mağduriyetler yaratılmaktadır. Hukuk devletinde, yargı kararlarının uygulanmamasını ve mağduriyetlerin devamını kabul etmiyoruz! Haklarımızı hukuk, bürokrasi ve demokratik yollarla aramaya devam edeceğiz." diye konuştu.

24 saat hizmet eden sağlık sosyal hizmet kolunda çalışanların emeğinin değersizleştirildiğini bir kez daha gözler önüne serildiğini belirten Akarken, demokratik bir hukuk devletine yakışmayan bu uygulamanın, sağlık kurum çalışanlarının haklarını ihlal ettiğini ve yeni mağduriyetler oluşturduğunu söyledi.

Akarken, sözde yönetmelik değişikliğine yönelik haksızlıklar konusundaki eleştirilerinde şu hususlara dikkati çekti:

"Taban ücretler ve teşvik ödemeleri enflasyon karşısında eriyip gitmiş durumda. Hekimi, hemşiresi, ATT'si, paramediği, psikoloğu, diyetisyeni, teknikeri, teknisyeni, tıbbi sekreteri, YHS, GİH, THS; hepimiz bu sürece tanık olduk. Bu bir tuzak. Ek ödeme adı altında hepimizi bölüyorlar ve açlığa mahkûm ediyorlar. Emeğimiz, o saçma katsayılardan daha değerlidir. Talebimiz, yoksulluk sınırının üzerinde, tamamı emekliliğe yansıyan, tek kalem maaş olarak temel bir ödemenin yapılmasıdır. Hem bugünü hem de gelecekteki emeklilik hayalimizi yok ediyorlar. Emeğimiz, katsayılar üzerinden yok edilemez".