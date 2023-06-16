Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gez Gör Projesi kapsamında farklı şehirlerden gelen sağlıkçıları İzmit’te tarihi bir yolculuğa çıkardıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Gez Gör Kocaeli” ücretsiz şehir tanıtımı programı bu kez de farklı şehirlerden gelen sağlık çalışanlarını ağırladı. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Endoskopi Hemşireleri ve Teknisyenleri Derneği Kocaeli Bölge Toplantısına farklı şehirlerden sağlık çalışanları katılım sağladı.

Kocaeli’nin tarihini ve kültürel miraslarını tanıtmayı kendine misyon edinen “Gez Gör Kocaeli” sağlık çalışanlarına kentin tarihiyle ilgili gezi programı düzenledi. Kentin tarihini, kültürel ve doğal güzelliklerini görme imkanı yakalayan sağlık çalışanları, memnuniyetlerini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek dile getirdi.

SAĞLIKÇILARA İZMİT TARİH TURU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Gez Gör Kocaeli” programıyla kentin tarihi ve kültürel dokusunu tanıtıyor. Kocaeli’nin doğal güzellikleri içinde de yolculuğa çıkaran proje katılımcıların büyük beğenisini kazanıyor. Son olarak Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Endoskopi Hemşireleri ve Teknisyenleri Derneği Kocaeli Bölge Toplantısına farklı şehirlerden katılan sağlık çalışanları için organize edilen gezide İzmit tarih turu yapıldı. Sağlıkçılar, Gez- Gör programıyla Bağçeşme Namazgah Şehitliği, Gazi Süleyman Paşa Camii (Orhan Camii), Canfeda Hatun Çeşmesi, Süleyman Paşa Hamamı, Akça Koca Camii, Selim Sırrı Paşa Konağı, Kapanca Sokak, Kasr-ı Hümayün, Saat Kulesi, Atatürk Heykeli gibi sanat, tarih ve kültürel mekânları ziyaret etti. Geziye katılanlar tarihte harika bir yolculuk yaptı.

GEZ-GÖR KOCAELİ NEDİR?

“Gez Gör Kocaeli” projesi ile haftanın her günü uzman rehberler eşliğinde farklı gruplara Kocaeli’nin tarihi ve kültürel güzellikleri tanıtılıyor. İzmit Tarih Turu, Hereke- Gebze Tarih Turu, Gölcük Karamürsel Tarih Turu, Suyun Yolculuğu Turu ve Doğa Kocaeli Turu olmak üzere 5 ayrı güzergâh olarak tercih edilebilen projede Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri ve projeleri de yer alıyor. Kocaeli’de geniş kitlelere ulaşan proje, şehir dışından ve yurt dışından gelen misafirleri de ağırlıyor. Turlarda kumanya ikramı da yapılıyor.