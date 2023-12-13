Tahmini Okuma Süresi: dakika

Karamürsel Devlet Hastanesi, Kandıra Devlet Hastanesi, Körfez Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret eden Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanmış olan 2024 Yılına ait merkezi bütçe hakkında açıklamalarda bulunarak çalışanların bütçeden beklentileri hakkında açıklamalarda bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Karamürsel Devlet Hastanesini İlce Temsilcisi Burhan Danacı İş Yeri Baş Temsilcisi Hasan Türkmen, Kandıra Devlet Hastanesini İş Yeri Temsilcisi Gülcan Uygun, Körfez Devlet Hastanesi Baş Temsilci Bilal Arıcıoğlu Temsilci Suat Sukut ile birlikte çalışanları ziyaret eden Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker ziyaretler sonrası açıklamada bulundu.

BÜTÇE TÜM MİLLETİMİZE AİTTİR

Şube Başkanı Ömer Çeker yaptığı açıklamada, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nin TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlandığına dikkati çekerek, alınacak kararların bütün vatandaşları doğrudan ilgilendirdiğini söyledi.

2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifine bakıldığında vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamaktan ve sorunlarına çözüm getirmekten uzak olduğu gerçeğiyle karşılaştıklarını belirten Çeker, "TCMB’nin 2024 yılına ilişkin TÜFE hedefi yüzde 36 iken kamu görevlilerine kümülatif yüzde 26,5 zam öngörülmüştür. Bu kararın uygulanması durumunda hedeflere ulaşılsa bile memur ve emeklilerin maaşlarının en az yüzde 10 oranında erimesi söz konusu olacaktır. Buna karşın devlet alacaklarına uygulayacağı artış oranını yüzde 58,46 olarak belirlemiştir. Yani kamu, çalışanlarına yüzd26,5 ama kendi alacaklarına yüzde 58,5 zam yapacaktır. Bütün bu rakamlar, 2024 yılı bütçesinin adalet temeline oturmadığını ortaya koymaktadır" dedi.

YÜZDE 10 ORANINDA BİR REFAH PAYI VERİLMELİ

"Bununla birlikte yine geçtiğimiz yıl sayın Cumhurbaşkanımızın da söz verdiği, birinci dereceye gelen tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi konusu da henüz hayata geçirilmiş değildir" diyen Çeker, "2023 yılının sonlarına geldiğimiz şu günlerde, ekonomik gelişmelerin kamu çalışanları üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi adına tek mecra Merkezi Yönetim Bütçesi olarak görülmektedir. TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanan teklif çerçevesinde yapılacak düzenlemelerle kamu çalışanlarının ve emeklilerin sorunları en aza indirilmelidir. Bu çerçevede enflasyon beklentilerinin bile gerisinde kalan memur maaş zamlarının güncellenerek hiç olmazsa kamunun kendi alacaklarına yapmayı planladığı zam oranı olan yüzde 58,46 yeniden değerleme oranı kadar artış yapılması sağlanmalı, bunun üzerine de yüzde 10 oranında bir refah payı verilerek memur ve emeklilere nefes aldırılmalıdır" diye konuştu.

Çeker, sağlık çalışanlarının ücret politikası yeniden düzenlenerek, tek kalem maaş uygulamasının hayata geçmesi gerektiğini de savundu. Çeker, beklentilerinin milletvekillerinin büyük haksızlıklara uğramış ve ekonomik zorluklar içinde bulunan memur ve emeklilerimizi gözetecek kararlara imza atarak 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesini memnuniyet verici şekilde TBMM’den geçirmesi yönünde olduğunu kaydetti.