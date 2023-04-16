Türk Sağlık Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker ve heyeti, sağlık çalışanlarına yönelik yaptığ ıziyarette, çalışanlara ek zam ve bayram ikramiyesi verilmesi gerektiğinin bir kez daha altını çizdi.KOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi, Kocaeli Devlet hastanesi ve Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesinde görev yapan çalışanları ziyaret etti.

Başkan Çeker’e Şube Başkan Yardımcısı Osman Ayas, Ozan Yüzüak, Serap Koçhisar, Kadın Kolları Başkanı Sultan Soylu, Derince İlçe Temsilcisi Aysun Demet, Temsilci Coşkun Acar, Süheyla Yılmaz, Yeşim Sesli, Esra Özcan, Kocaeli Devlet Hastanesi Baş Temsilcisi Cemal Dinç, Temsilci Hülya Karaca, Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Baş Temsilcisi Turan Taşdemir, Temsilci Zehra Yıldırım, Sevim Ercan Denizhan, kadın kolları başkan yardımcısı Meryem Ökde ile birlikte çalışanların sorunlarını dinledi. Çeker ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.

ENFLASYONA TESLİM EDİLDİ

Başkan Çeker yapmış olduğu açıklamada, "Sağlık Çalışanları yoğun iş yükü altında az personel ile vatandaşımıza kaliteli kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti vermek için fedakârca çalışmaktadırlar. Yapmış oldukları hizmetin karşılığı olan ekonomik değer Kamu işverenince çalışanlara ödenmediği gibi İki yılda bir yapılan toplu sözleşme dönemlerindekamu işvereni karşısında çalışanların hakları sarı sendika Malum Sen tarafından yeterli derecedekorunmamıştır. Malum Sen’in yüzdelik zamlara attığı imza ile çalışanlar enflasyona teslim edilmiştir. Türkiye'e yaşanan yüksek enflasyon karşısında çalışanların maaşlarının enflasyon karşısında eriyerek mağdur olmasına ses çıkarmayan veya çıkaramayan sarı sendika 2023 yılının ilk yarı yılı için yüzde 8'lik maaş zammı ve yüzde 17'lik 6 aylık enflasyon farkı ile birlikte yüzde 125 zammı ayakta alkışlayan sarı sendikayı halkımızda memur ve memur emeklileri unutmadı. Unutmayacakta. Kamu İşvereni kamu çalışanlarına ve emeklilere altı aylık dilimler halinde 15 Temmuz ve 15 Ocak maaş zamları ile birlikte yılda iki kez ödemiş olduğu enflasyon farklarını aylık ödemelidir" diye konuştu.

EK ZAM ve İKRAMİYE

Çalışanların maaşlarına yapılan yüzdelik zamlarla çalışanlar enflasyonun hızına yetişmeleri mümkün olmadığını ifade eden Çeker, "Sağlık çalışanlarının almış oldukları maaşlar nerde ise asgari ücretle eşitlenecek düzeye gelmiştir. Çalışanlar almış oldukları maaşlar ile geçinemediklerini, sürekli olarak borçlandıklarını maaşlarının artan fiyat artışları karşısında eridiğinden ay sonunu getiremediklerini ve her ay borçlandıklarını, ekonomik olarak zor durumda olduklarını bu nedenle maaşlarına ek zam talep etmektedirler. Kamu işvereni ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler, yüksek enflasyon ve artan gıda fiyatları karşısında çalışanların hem insani hem de haklı taleplerini görmezden gelmemeli, sağlık çalışanlarına ek zam artık kaçınılmaz olmuştur. Kamu işvereni yaklaşan bayram öncesi çalışanlara Ek Zam verilmeli, emekli vatandaşlara verilen bayram ikramiyesi gibi kamu çalışanlarına bayram ikramiyesi verilmelidir.” dedi.