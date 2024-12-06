TÜİK verilerine göre 2023 yılında toplam sağlık harcaması yüzde 105 artarak 1 trilyon 244 milyar 237 milyon TL'ye ulaştı. Toplam sağlık harcamasının yüzde 52,5'i hastanelerde yapıldı. Kişi başına sağlık harcaması yüzde 104,2 artarak 14 bin 582 TL oldu.ANKARA (İGFA) - TÜİK, 2023 yılına ilişkin Sağlık Harcamaları İstatistiklerini yayımladı.

Toplam sağlık harcaması 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 105 artarak 1 trilyon 244 milyar 237 milyon TL'ye yükselirken, genel devlet sağlık harcaması yüzde 108,1 artarak 964 milyar 355 milyon TL'ye ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması ise yüzde 95,3'lük bir artış oranı ile 279 milyar 883 milyon TL olarak tahmin edildi.

Toplam sağlık harcamasının yüzde 77,5'i genel devlet bütçesinden karşılandı.

İstatistiki verilere göre genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2023 yılında yüzde 77,5, özel sektör sağlık harcamasının oranı ise yüzde 22,5 olarak gerçekleşti. Genel devlet ve özel sektörün alt bileşenlerine bakıldığında, 2023 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu yüzde 42,1, merkezi devlet yüzde 34,8, hanehalkları yüzde 17,8, sigorta şirketleri yüzde 2,5, hanehalklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler yüzde 2,2, mahalli idareler yüzde 0,6'lık bir paya sahip oldu.

Cari sağlık harcaması yüzde 104,1 artarak 1 trilyon 134 milyar 894 milyon TL oldu.

HASTANELER BAŞI ÇEKTİ

Toplam sağlık harcamasının sağlık hizmeti sunucularına göre dağılımı incelendiğinde, ilk üç sıra 2023 yılında da değişmedi. Sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içerisinde en büyük payı 2023 yılında yüzde 52,5 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri sırasıyla yüzde 20,6 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar ve yüzde 10,7 ile ayakta bakım sunanlar izledi.

Kişi başına sağlık harcaması ise 2022 yılında 7 bin 141 TL iken, 2023 yılında yüzde 104,2 artarak 14 bin 582 TL'ye yükseldi. Kişi başına sağlık harcaması ABD Doları cinsinden yüzde 44,0 artarak 621 dolar oldu. Kişi başına sağlık harcaması 2022 yılında 431 dolar iken, 2023 yılında yüzde 44,0 artarak 621 dolara yükseldi.

Toplam sağlık harcaması gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 4,7'sini oluşturdu

Öte yandan hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 97,2 artarak 220 milyar 914 milyon TL'ye ulaştı. Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2023 yılında yüzde 17,8 olarak gerçekleşti.