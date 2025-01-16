Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şubesi, şehirdeki önemli kurum ve kuruluşlara gerçekleştirdiği ziyaretlerle çalışmalarını sürdürüyor.TURAL ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde yeni göreve başlayan yöneticilere yönelik ziyaretlerde bulunuldu. Üniversitenin Genel Sekreterlik görevine atanan İbrahim Palabıyık ve Sağlık, Spor ve Kültür Daire Başkanlığı görevine atanan Halil Karaçalı, makamlarında ziyaret edilerek başarı dilekleri iletildi.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne gerçekleştirilen ziyaretlerde ise Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Kübra Akarsu ve Başhekim Uz. Dr. Cebrail Öztürk ile bir araya gelindi. Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şubesi yetkilileri, her iki isme de görevlerinde başarılar dileyerek destek mesajlarını paylaştı.

Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Bünyamin Mutlu Demirci, ziyaretlere ilişkin yaptığı kısa açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Şehrimizdeki sağlık alanındaki tüm paydaşlarımızla güçlü bir iletişim ve iş birliği içerisindeyiz. Yaptığımız bu ziyaretler, hem kurumlarımızın ihtiyaçlarını yerinde görme hem de ortak çalışmalar için zemin oluşturma açısından önem taşıyor. Yeni göreve başlayan tüm yöneticilerimize başarılar diliyoruz.”