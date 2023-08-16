Türkiye’nin sağlık turizminde dünya markası haline geldiğini belirten Türk Sağlık Turizmi Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler; Türkiye’de artık sadece saç ekimi ve estetik operasyonlar değil, pek çok sağlık ihtiyacı için de dünyanın birçok ülkesinden hasta ağırlandığını kaydetti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin sağlık turizminde deprem sonrası yavaşlayan ivmesini hızla yeniden kazandığını ve 2023’te sağlık turizminde bir önceki yılda yakalanan 4 milyar dolarlık cironun üzerine çıkmayı hedeflediklerini kaydeden TÜSATDER Başkanı Dr. Servet Terziler, gelişmiş ülkelerde ihracat gelirlerinin en büyük kalemlerinden birinin hizmet ihracatı olduğunun altını çizdi.

Terziler, “Türkiye’nin geleceği hizmet ihracatında. Şu anda hizmet ihracatının en önemli kalemi olmak için çalışmak zorundayız. 4 milyar dolarlık rekor ciroyu aşmak ve yeni rekorlar kırmak için otoriteden sektör teşvikleri bekliyor ve merdiven altı yerlerin ivedilikle gündem dışı kalmasını istiyoruz. ‘Türkiye Yüzyılı’na yakışır şekilde hareket eden ve üreten sektör oyuncularının kalması gerekiyor.” dedi.

Türkiye; deniz, kum, güneş turizmi dışında sağlıktan doğaya, spordan kültür turizmine kadar birçok alanda milyonlarca turist çekerken son yıllarda en büyük ataklardan birini ise sağlık turizmi gerçekleştirdi. Türkiye’nin sağlık turizminde 2022 yılında saç ekimi, estetik, diş ve genel sağlıkta gelirini 4 milyar dolar seviyesine çıkardığını ifade eden Türk Sağlık Turizmi Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler, sağlık turizminin hizmet ihracatının en önemli kalemlerinden biri olduğunu belirtti. Terziler, “Geçen yıl sektörün yakaladığı 4 milyar dolar cironun yeniden yakalanması ve üzerine çıkmak için devlet teşvikleri bekliyor ve merdiven altı diye tabir edilen yerlerin ivedilikle gündem dışı kalmasını istiyoruz. Türkiye Yüzyılı’na yakışır şekilde hareket eden ve üreten sektör oyuncularının kalması gerekiyor.” dedi.

Son dönemde yıldızı en çok parlayan ihracat kalemlerinden bir tanesinin sağlık turizmi ihracatı olduğunu kaydeden Terziler, “Bunu son yıllarda bütün dünyada, kamuoyu da bürokraside gördü. Bu konuda birkaç yıldır teşvikler oluşturulmaya başlandı. Fakat, bu teşviklerin özellikle daha kalibreli, getirisi yüksek potansiyellerde hızlıca organize edilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM) yer alan Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB)’ne baktığımızda eğitim, eğlence ve kültür hizmetleri, liman işletmeciliği yer hizmetleri, müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri, turizm seyahat ile ilgili hizmetler, yazılım ve bilişim hizmetleri, yolcu taşımacılığı hizmetleri, yük taşımacılığı ve lojistik hizmetlerinin yanı sıra sağlık hizmetleri ile birlikte sağlık turizmi de çok şükür yerini aldı. Buradaki yapılanmaya bakıldığı zaman Türkiye'ye katma değeri en yüksek olan kalemlerin başında sağlık turizmi olduğunu söyleyebiliriz." dedi.